В Кинельском районе с поличным пойман серийный домушник

В Кинельском районе 30-летний мужчина обвиняется в совершении 17 краж личного имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как следует из материалов возбужденного уголовного дела, с июля по ноябрь 2016 г. злоумышленник совершил кражи из частных домов жителей Кинельского района, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 3,6 млн рублей.
С середины июля в полицию стали поступать заявления от граждан о кражах ценных вещей, денег и золотых украшений. Все потерпевшие сообщали, что вещи пропадали в дневное время, пока они находились на работе. Кражи были совершены с проникновением в жилище через окна, не оборудованные системой безопасности.
Следователи установили, что злоумышленник проживает в Самаре, в съемной квартире. На место преступления он приезжает на электричке или такси. Все кражи совершает с 8:00 до 15:00 и вновь возвращается в Самару. По версии следствия, похищенное обвиняемый сдавал в ломбарды или продавал на рынке, а вырученные деньги тратил на личные нужды.
Предполагаемый преступник был задержан полицейскими с поличным после очередной кражи. Подозреваемым в серии краж оказался уроженец Кинель-Черкасского района, злоупотребляющий наркотиками и имеющий тяжелое расстройство здоровья.
По информации сотрудников органов внутренних дел, "криминальная биография" мужчины очень богата: с 1997 г. он 12 раз был судим за кражи, грабеж, разбой и вымогательство. В апреле 2017 г. злоумышленник был осужден за 11 эпизодов аналогичных краж личного имущества из домов Кинель-Черкасского района, Отрадного, Богатовского и Кинельского районов на 4,5 года с отбыванием в колонии общего режима. Причиненный ущерб составил более 1,5 млн рублей.
В настоящий время расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража" завершено. Мужчине вменяется 17 эпизодов хищения чужого имущества из домов, расположенных в Кинельском районе. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Свою вину в содеянном злоумышленник признал полностью.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?