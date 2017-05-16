В Кинельском районе с поличным пойман серийный домушник

В Кинельском районе 30-летний мужчина обвиняется в совершении 17 краж личного имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как следует из материалов возбужденного уголовного дела, с июля по ноябрь 2016 г. злоумышленник совершил кражи из частных домов жителей Кинельского района, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 3,6 млн рублей.

С середины июля в полицию стали поступать заявления от граждан о кражах ценных вещей, денег и золотых украшений. Все потерпевшие сообщали, что вещи пропадали в дневное время, пока они находились на работе. Кражи были совершены с проникновением в жилище через окна, не оборудованные системой безопасности.

Следователи установили, что злоумышленник проживает в Самаре, в съемной квартире. На место преступления он приезжает на электричке или такси. Все кражи совершает с 8:00 до 15:00 и вновь возвращается в Самару. По версии следствия, похищенное обвиняемый сдавал в ломбарды или продавал на рынке, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

Предполагаемый преступник был задержан полицейскими с поличным после очередной кражи. Подозреваемым в серии краж оказался уроженец Кинель-Черкасского района, злоупотребляющий наркотиками и имеющий тяжелое расстройство здоровья.

По информации сотрудников органов внутренних дел, "криминальная биография" мужчины очень богата: с 1997 г. он 12 раз был судим за кражи, грабеж, разбой и вымогательство. В апреле 2017 г. злоумышленник был осужден за 11 эпизодов аналогичных краж личного имущества из домов Кинель-Черкасского района, Отрадного, Богатовского и Кинельского районов на 4,5 года с отбыванием в колонии общего режима. Причиненный ущерб составил более 1,5 млн рублей.

В настоящий время расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража" завершено. Мужчине вменяется 17 эпизодов хищения чужого имущества из домов, расположенных в Кинельском районе. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Свою вину в содеянном злоумышленник признал полностью.