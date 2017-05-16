В Новокуйбышевске расследуют разбойное нападение на пенсионерку

В Новокуйбышевском горотделе полиции возбуждено уголовное дело по факту нападения на 78-летнюю Тамару Б., совершенного 12 мая около 16:00 в доме по ул. Дзержинского, 42.

Свободно проникнув в квартиру потерпевшей, неизвестный, угрожая ножом, отобрал у пенсионерки 10,5 тыс. рублей. Оперативные службы отдела приняли меры к установлению личности преступника и его задержанию.