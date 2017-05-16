В Новокуйбышевске расследуют разбойное нападение на пенсионерку

В Новокуйбышевском горотделе полиции возбуждено уголовное дело по факту нападения на 78-летнюю Тамару Б., совершенного 12 мая около 16:00 в доме по ул. Дзержинского, 42.
Свободно проникнув в квартиру потерпевшей, неизвестный, угрожая ножом, отобрал у пенсионерки 10,5 тыс. рублей. Оперативные службы отдела приняли меры к установлению личности преступника и его задержанию.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?