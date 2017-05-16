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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

На строительство культурно-оздоровительного центра в Большой Глушице потратят 188 млн рублей

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прием заявок на участие в аукционе по проектированию и строительству культурно-оздоровительного центра с залом на 500 мест в с. Большая Глушица завершится 29 мая, сообщается на сайте госзакупок.

Победившая компания будет выполнять работы до 31 декабря 2019 года. На это выделят 187,9 млн рублей областного и муниципального бюджетов.

Итоги подведут 5 июня.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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