На строительство культурно-оздоровительного центра в Большой Глушице потратят 188 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по проектированию и строительству культурно-оздоровительного центра с залом на 500 мест в с. Большая Глушица завершится 29 мая, сообщается на сайте госзакупок.
Победившая компания будет выполнять работы до 31 декабря 2019 года. На это выделят 187,9 млн рублей областного и муниципального бюджетов.
Итоги подведут 5 июня.
Последние комментарии
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
Интересно, а аспект историко-культурного наследия проверен на сей территории? Вроде как погребения недалеко археологи находили.
Надеюсь с обременением)
А Волга она одна.