Что предложат самарцам в "Ночь музеев"

Вечером 20 мая в Самарской губернии, как и по всей стране, начнется ежегодная акция "Ночь музеев". Посетителей ждут необычные экспозиции, перформансы, мастер-классы и много чего другого. Расскажем о самом интересном.

В ожидании Цветочного Короля

Разнообразная программа ждет посетителей Литературного музея в Самаре. В семь вечера здесь начнется презентация недавно открывшейся выставки "A La Рус. В поисках нового пути". Здесь можно будет узнать немало любопытного о послереволюционной культуре России. Например, прочитать переписку Сергея Есенина, Александра Блока, Николая Клюева и Зинаиды Гиппиус с нашим земляком, замечательным поэтом Александром Ширяевцем.

Детишкам предложат стать жителями города-сада, которые готовятся к прибытию Цветочного Короля. Весь вечер их будут развлекать клоуны — играть с ними, запускать мыльные пузыри и читать сказки. Взрослые же смогут посмотреть инсталляцию "Фотограмма человека" от студии "Окно.spb" и принять участие в мастер-классе по созданию фоторамм. А кроме того, пройдет видеоинсталляция художника Натальи Коржевой и будет показана масштабная коллективная работа на тему "Путь к революции", созданная под руководством художника Евгения Греки.

Многих наверняка заинтересуют лекция "2042" философа Ильи Демина об утопии в нашей жизни, литературный перфоманс самарских поэтов, игра "Литературные детективы", выступление джазового коллектива Ocean jazz band, презентация художественных архитектурных инсталляций, созданных студентами СГАСУ в рамках проекта "Бумажная архитектура".

Революционная ночь

Главной темой "Ночи музеев" в Самарском областном историко-краеведческом музее им. Алабина станет столетний юбилей революции.

Гостей будут встречать актеры, одетые в одежды той поры. В этот вечер в музее откроется выставка огнестрельного оружия "Сталь, огонь и меткая пуля". Здесь же можно будет сделать агитплакат в стиле русского авангардизма. На площадках исторической реконструкции посетителям представят образы старой Самары и ее жителей. Например, здесь можно будет побывать в чайной начала прошлого века и послушать революционные песни в современной аранжировке.

"Ночь революций" пройдет и в Тольяттинском краеведческом музее. Здесь ожидаются интерактивные и театрализованные площадки, квесты, обсуждения, которые пройдут непосредственно на музейных площадках. Тема их разного рода революции, произошедшие в ХХ веке. Революция 1917 г., техническая, кулинарная и прочие.

Граффити на музейном заборе

В Самарском художественном музее в эту ночь будут открыты выставка японской графики "Пришельцы" и современной российской живописи "Невидимки за человечность".

Посетители музея смогут не только побывать в выставочных залах, но и увидеть то, что скрывается за ними. Гости смогут прогуляться с чашкой кофе по музейному балкону и по внутреннему дворику. А еще услышать лекции о творчестве Коровина, Серова, Малевича и Брюллова. Желающие смогут поучаствовать в создании граффити на музейном заборе.

Галерея "Виктория" обещает экскурсии по выставке современного финского искусства — как в привычном виде, так и с фонариками, в полной темноте. А кроме того — мастер-класс по созданию коллажей и выступление группы Frankly Speakers.

Тольяттинский художественный музей пригласит жителей и гостей города на особенную "Кофейную ночь". Здесь можно будет увидеть выставку художников Поволжья "Кофемания", спектакль от театра "Секрет", шоу световых картин, а также поучаствовать в мастер-классе по историческому танцу от студии "Филира".

Тайны "Красной комнаты"

Ночь в особняке Курлиной, где расположился самарский Музей модерна, в этом году будет посвящена звуку в искусстве и его истории.

Пожалуй, самой необычной частью программы станет выступление на Главной сцене питерского музыканта Петра Термена. С восьми вечера он будет играть на музыкальном инструменте своего прадеда — терменвоксе. А часом ранее начнется выступление эстрадно-джазового оркестра "Темп", который исполнит сонату №9 классика русского модерна Александра Скрябина. Из событий, которые пройдут в Кинозале, стоит отметить аудиоперформанс Ильи Саморукова и Николая Кислухина "Несколько нот и гармоний". Он состоится с девяти до десяти вечера.

Довольно обширная программа в самарском Музее фотографии. Тут и дефиле моделей в карнавальных образах, и знакомство с коллекцией старинной фото- и кинотехники, и просмотр раритетных диафильмов. Гости получат возможность сфотографироваться на раритетный фотоаппарат, увидеть процесс проявки пленки и своими руками напечатать снимок в "Красной комнате".