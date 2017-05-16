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Законотворчество Экономическая политика

Самарские депутаты предлагают изменить порядок переселения из аварийного жилья

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской губернской думы предлагают изменить порядок переселения из аварийного жилищного фонда. С таким предложением в адрес министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня обратились члены комитета по строительству.

Решение об обращении было принято на заседании комитета 16 мая.

В частности, в рамках обращения самарские депутаты просят рассмотреть возможность применения принципа единовременного адресного (поквартального) расселения граждан из аварийного и ветхого жилья с целью высвобождения единой территории для последующей застройки.

Также народные избранники считают необходимым проработать вопрос о финансовой поддержке из федерального центра программ переселения из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.

"Реализация этих мероприятий позволит в комплексе решать вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, развития жилищного строительства и строительства социально-бытовой инфраструктуры при осуществлении квартальной застройки", — говорится в обращении.

"Мы выходим с предложением в федеральный минстрой об изменении подхода при расселении из ветхого и аварийного жилья. Сейчас расселение идет исходя из очереди, точечно, по всему городу. В условиях ограниченного финансирования расселение не приводит к освобождению площадок. Мы предлагаем сосредоточить средства, направлять их сразу на расселение квартала. Это поможет сформировать земельный участок, который можно будет реализовать с торгов. Город в результате получит дополнительный доход, за счет которого также можно продолжать проводить расселение и таким образом существенно расширить программу", — пояснил председатель комитета по строительству Самарской губернской думы Владимир Кошелев.

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