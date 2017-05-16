Самарские депутаты предлагают изменить порядок переселения из аварийного жилья

Депутаты Самарской губернской думы предлагают изменить порядок переселения из аварийного жилищного фонда. С таким предложением в адрес министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня обратились члены комитета по строительству.
Решение об обращении было принято на заседании комитета 16 мая.
В частности, в рамках обращения самарские депутаты просят рассмотреть возможность применения принципа единовременного адресного (поквартального) расселения граждан из аварийного и ветхого жилья с целью высвобождения единой территории для последующей застройки.
Также народные избранники считают необходимым проработать вопрос о финансовой поддержке из федерального центра программ переселения из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.
"Реализация этих мероприятий позволит в комплексе решать вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, развития жилищного строительства и строительства социально-бытовой инфраструктуры при осуществлении квартальной застройки", — говорится в обращении.
"Мы выходим с предложением в федеральный минстрой об изменении подхода при расселении из ветхого и аварийного жилья. Сейчас расселение идет исходя из очереди, точечно, по всему городу. В условиях ограниченного финансирования расселение не приводит к освобождению площадок. Мы предлагаем сосредоточить средства, направлять их сразу на расселение квартала. Это поможет сформировать земельный участок, который можно будет реализовать с торгов. Город в результате получит дополнительный доход, за счет которого также можно продолжать проводить расселение и таким образом существенно расширить программу", — пояснил председатель комитета по строительству Самарской губернской думы Владимир Кошелев.
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки
а могут и НЕ увеличиться...
Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???
Посудили уже. Налог вырастет в 20 раз. Обычная 2 комнатная хрущевка. В этом году заплатили 300 рублей. По кадастровой стоимости 0,3% это будет 6000!