17-летнего виновника ДТП у с. Молгачи пострадавшие подозревают в управлении машиной в нетрезвом виде

В Самарской области ведется проверка по факту ДТП, которое произошло около восьми часов вечером 11 мая на втором километре автодороги Береза — Молгачи в Красноярском районе.

Виктор Мокриенко с пятилетним сыном в машине ехал от родителей в Березовку за женой, которая уже ждала их на остановке. Однако до Татьяны они не доехали.

"Я чуть сбавил скорость, так как ехал с горы, а впереди был небольшой поворот, — вспоминает Виктор. — Вдруг прямо навстречу мне вылетела "пятнадцатая". Я вывернул руль, чтобы в сторону на свою обочину съехать. К сожалению, другой водитель сделал то же самое".

В итоге на обочине машины столкнулись лоб в лоб. Виктор с трудом выбил дверь, вышел из машины сам, вытащил сынишку. Тут рядом притормозил другой автомобиль, который проезжал мимо, проезжающие усадили пострадавших внутрь.

Виктор до сих пор в больнице: медики диагностировали у него сильный ушиб груди, сотрясение головного мозга и трещину коленной чашечки. Боли сразу после аварии он не чувствовал, так как был в шоке. У его сынишки тоже сильный ушиб груди, но его уже выписали домой к маме.

В официальном пресс-релизе ГУ МВД России по Самарской области говорится: оба автомобилиста в момент аварии были трезвы. Но потерпевшие с этим не согласны.

"Да, мы оба проходили тест на месте, и у обоих высветились нули, — говорит Виктор Мокриенко. — Однако мне кажется, что с аппаратом было что-то не так. Я плохо помню, что да как, но свидетели, которые были там, говорили мне, что от водителя и пассажира (который, к слову, нигде в официальных документах не фигурирует вообще) сильно пахло спиртным. Кто вообще в трезвом рассудке будет по встречке ехать?".

За рулем "пятнадцатой" в тот день был 17-летний Кирилл, рядом с ним сидел 16-летний Евгений. Как они оказались на встречной полосе движения, вспомнить парень не смог.

"Если честно, я плохо помню тот день из-за сотрясения, мама говорит, что я всю ночь бредил и в себя пришел лишь на следующий день, — рассказал Кирилл. — В тот день мы с братом ехали в больницу, он упал в яму и поранил голову, взрослых не было. В итоге мы оба оказались в больнице с сотрясениями, мне к тому же зашивали колено, а ему голову и подбородок".

В ответ на вопрос о том, был ли он трезвым за рулем, Кирилл прислал фотографию заключения портативного алкометра, который показал нули в выдохе.

В обстоятельствах произошедшего продолжает разбираться полиция. Выявили ли алкоголь в крови кого-то из пострадавших в тот день в больнице, пока не известно. Семья Мокриенко намерена добиться объективного расследования и надеется на соответствующий надзор со стороны уполномоченных органов.