В Самаре арестован узбек, ранивший земляка

В понедельник, 15 мая, федеральный судья Андрей Теренин удовлетворил ходатайство правоохранителей об аресте 35-летнего гражданина Узбекистана Мамадиева, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому Кармохунову. 13 мая в больницу им. Пирогова поступил потерпевший, которому поставлен диагноз "проникающее ножевое ранение брюшной полости".

По версии предварительного следствия, которое ведется в Октябрьском райотделе полиции, нападение на гастарбайтера было совершено в ходе ссоры при распитии спиртного в съемной квартире на ул. Полевой, 88, где они проживают без регистрации.

По данным правоохранителей, подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление.