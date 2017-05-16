В Самаре арестован узбек, ранивший земляка

В понедельник, 15 мая, федеральный судья Андрей Теренин удовлетворил ходатайство правоохранителей об аресте 35-летнего гражданина Узбекистана Мамадиева, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому Кармохунову. 13 мая в больницу им. Пирогова поступил потерпевший, которому поставлен диагноз "проникающее ножевое ранение брюшной полости".
По версии предварительного следствия, которое ведется в Октябрьском райотделе полиции, нападение на гастарбайтера было совершено в ходе ссоры при распитии спиртного в съемной квартире на ул. Полевой, 88, где они проживают без регистрации.
По данным правоохранителей, подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?