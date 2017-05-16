Россельхозбанк погасил внешние займы на общую сумму 1,448 млрд долларов США

15 мая 2017 года АО "Россельхозбанк" осуществил погашение еврооблигационного займа объемом 1 млрд 148 млн долларов США, привлеченного в мае 2007 года.
Также 12 мая 2017 года были исполнены обязательства на сумму 300 млн долларов США по привлечённому долгосрочному межбанковскому депозиту.
АО "Россельхозбанк" последовательно обеспечивает реализацию стратегии на замещение ранее привлеченных на международных рынках ресурсов заимствованиями на внутреннем рынке клиентских средств и долгового капитала.
"Россельхозбанк планомерно снижает зависимость от зарубежного фондирования в условиях действующих в отношении Банка секторальных санкций. С августа 2014 года Банк погасил еврооблигации на сумму эквивалентную 217 млрд рублей, при этом более 51 млрд рублей были возвращены досрочно. В совокупных обязательствах Банка доля средств, привлеченных на международном рынке капитала, за этот период сократилась в 2 раза с 20,3% до 10,4%. Мы продолжим работать над формированием качественной, устойчивой и диверсифицированной ресурсной базы на основе заимствований на внутреннем рынке", — отметил заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Кирилл Левин.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.