Грузооборот на Куйбышевской железной дороге в апреле 2017 года вырос на 13%

Грузооборот на Куйбышевской железной дороге за апрель 2017 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% и составил 14,1 млрд т/км, сообщила пресс-служба магистрали.

Погрузка в апреле 2017 г. составила 5,7 млн т, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот с начала 2017 г. составил 54,8 млрд т/км (+10,4%).

Основной прирост по итогам четырех месяцев отмечен по следующим видам грузов:

нефтегрузы – 609 тыс. тонн (+4,6%);

каменный уголь – 185 тыс. тонн (в аналогичном периоде прошлого года отгрузка угля не производилась);

химикаты и сода – 145 тыс. тонн (+7,8%);

промышленное сырье – 86 тыс. тонн (+7,9%);

грузы в контейнерах – 78 тыс. тонн (+14,9%);

зерно – 20 тыс. тонн (+5,6%);

метизы – 13 тыс. тонн (+17,7%).

Погрузка за январь-апрель 2017 г. составила 23,1 млн т, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.