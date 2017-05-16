16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский филиал ПГК увеличил объем перевозок в цистернах Стратегия Первой Грузовой Компании: хороший вагон - быстрый вагон "Первая Грузовая Компания" развивает сервисы для грузоотправителей Стандартная экспресс-доставка в Астрахань стала еще быстрее "Автотрейд-логистика" требует признать банкротом бывшего главу холдинга "Автотрейд" Владимира Яркина

Логистика Транспорт и связь

Грузооборот на Куйбышевской железной дороге в апреле 2017 года вырос на 13%

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати

Грузооборот на Куйбышевской железной дороге за апрель 2017 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% и составил 14,1 млрд т/км, сообщила пресс-служба магистрали.

Погрузка в апреле 2017 г. составила 5,7 млн т, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот с начала 2017 г. составил 54,8 млрд т/км (+10,4%).

Основной прирост по итогам четырех месяцев отмечен по следующим видам грузов:

  • нефтегрузы – 609 тыс. тонн (+4,6%);
  • каменный уголь – 185 тыс. тонн (в аналогичном периоде прошлого года отгрузка угля не производилась);
  • химикаты и сода – 145 тыс. тонн (+7,8%);
  • промышленное сырье – 86 тыс. тонн (+7,9%);
  • грузы в контейнерах – 78 тыс. тонн (+14,9%);
  • зерно – 20 тыс. тонн (+5,6%);
  • метизы – 13 тыс. тонн (+17,7%).

Погрузка за январь-апрель 2017 г. составила 23,1 млн т, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 21:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 18:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 31 января 2013 00:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста начали надвижку пролетного строения

Строители Фрунзенского моста начали надвижку пролетного строения

Станция метро "Алабинская" может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г.

Станция метро "Алабинская" может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г.

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4