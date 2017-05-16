Грузооборот на Куйбышевской железной дороге в апреле 2017 года вырос на 13%

Грузооборот на Куйбышевской железной дороге за апрель 2017 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% и составил 14,1 млрд т/км, сообщила пресс-служба магистрали.
Погрузка в апреле 2017 г. составила 5,7 млн т, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот с начала 2017 г. составил 54,8 млрд т/км (+10,4%).
Основной прирост по итогам четырех месяцев отмечен по следующим видам грузов:
- нефтегрузы – 609 тыс. тонн (+4,6%);
- каменный уголь – 185 тыс. тонн (в аналогичном периоде прошлого года отгрузка угля не производилась);
- химикаты и сода – 145 тыс. тонн (+7,8%);
- промышленное сырье – 86 тыс. тонн (+7,9%);
- грузы в контейнерах – 78 тыс. тонн (+14,9%);
- зерно – 20 тыс. тонн (+5,6%);
- метизы – 13 тыс. тонн (+17,7%).
Погрузка за январь-апрель 2017 г. составила 23,1 млн т, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Последние комментарии
Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.
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