В 2017 году по программе капремонта в 34 домах области заменят порядка 90 лифтов

В 2017 г. по региональной программе капитального ремонта в Самарской области заменят порядка 90 лифтов в 34 многоквартирных домах, сообщил региональный Фонд капремонта.
С начала реализации программы капремонта в области 600 новых лифтов появились в 124 многоквартирных домах.
"Ускоренная замена лифтов в жилищном фонде РФ определена Минстроем России в качестве приоритетного ведомственного проекта развития, в рамках которого мы исполняем региональную программу, — отметил и. о. первого заместителя генерального директора-руководителя службы заказчика Фонда капитального ремонта Самарской области Борис Оборин. — Все чаще собственники просят изменить в их доме другие виды работ на установку новых лифтов, потому что действующие находятся в высокой степени изношенности".
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(