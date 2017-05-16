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ЖКХ и благоустройство Общество

В 2017 году по программе капремонта в 34 домах области заменят порядка 90 лифтов

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2017 г. по региональной программе капитального ремонта в Самарской области заменят порядка 90 лифтов в 34 многоквартирных домах, сообщил региональный Фонд капремонта.

С начала реализации программы капремонта в области 600 новых лифтов появились в 124 многоквартирных домах.

"Ускоренная замена лифтов в жилищном фонде РФ определена Минстроем России в качестве приоритетного ведомственного проекта развития, в рамках которого мы исполняем региональную программу, — отметил и. о. первого заместителя генерального директора-руководителя службы заказчика Фонда капитального ремонта Самарской области Борис Оборин. — Все чаще собственники просят изменить в их доме другие виды работ на установку новых лифтов, потому что действующие находятся в высокой степени изношенности".

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