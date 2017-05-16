Во вторник, 16 мая, в Казани по поручению президента России секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич провели выездное совещание, посвященное вопросам профилактики террористических и экстремистских проявлений, а также противодействию незаконной миграции в субъектах ПФО.

Николай Меркушкин рассказал на Совете безопасности об опыте региона по противодействию экстремизму и незаконной миграции

Опытом Самарской области в этих направлениях с главами регионов округа и руководителями федеральных ведомств поделился губернатор Николай Меркушкин.

Открыл заседание Михаил Бабич. Он отметил, что в регионах ПФО сформирована и эффективно функционирует система профилактики, ведется мониторинг и немедленное реагирование на экстремистские и террористические проявления.

Михаил Бабич также рассказал, что в регионах действуют целевые программы противодействия идеологии терроризма, а на базе исламских высших учебных заведений организована система повышения квалификации мусульманских священнослужителей.

"85% граждан из регионов округа положительно оценивают межнациональные и межконфессиональные отношения", — привел статистику полпред.

Он добавил, что с 2014 года в ПФО не произошло ни одного террористического акта, унесшего человеческие жизни. Между тем, только в прошлом году органами безопасности были нейтрализованы террористические угрозы в Татарстане, Башкортостане, Кировской области.

Михаил Бабич назвал "очень важным результатом" ликвидацию в октябре прошлого года в Нижнем Новгороде ячейки международной террористической организации "Исламское государство", члены которой планировали совершение реальных террористических актов на территории.

"Вместе с тем, как мы видим, трансформировалась форма и тактика ведения террористической деятельности, — констатировал Михаил Бабич. — Для совершение терактов привлекают молодежь, женщин, ближайших родственников террористов и иностранных граждан. Лица, казалось бы, полностью легализованные в стране пребывания и имеющие образ законопослушных граждан, используются как средство доставки взрывных устройств. В этих условиях просчеты и послабления в вопросах обеспечения безопасности недопустимы, они влекут за собой многочисленные человеческие жертвы и дестабилизацию общественно-политической обстановки".

Он призвал антитеррористические комиссии регионов первоочередное внимание уделять местам массового пребывания людей и общественной инфраструктуре, что особенно актуально накануне Кубка конфедераций, чемпионата мира по футболу 2018 года и кампании по выборам президента России.

Также нельзя оставлять без внимания места компактного проживания мигрантов, где сохраняются угрозы возникновения конфликтов на национальной почве. Необходимо, по словам полпреда, усилить профилактику распространения идеологии терроризма и активно пресекать деятельность модераторов этого процесса.

Не менее важной проблемой Михаил Бабич назвал нелегальную миграцию в ПФО. По его словам, этот процесс осложняет криминогенную ситуацию, усиливает социальную напряженность и способствует возникновению конфликтов.

Полпред привел статистику: мигранты совершили в прошлом году в ПФО более 4 тыс. преступлений, треть их них — тяжкие и особо тяжкие. Еще более яркая цифра из доклада Михаила Бабича: 45% иностранных граждан (385 тыс. человек) в ПФО работают без разрешительных документов.

Николай Патрушев подчеркнул в своем выступлении, что меры по профилактике террористических и экстремистских проявлений и по противодействию незаконной миграции требуют совершенствования.

"Обстановка в мире характеризуется возросшими масштабами угроз террористической агрессии, эскалацией межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Продолжающаяся активная экспансия из-за рубежа националистической и религиозно-экстремистской идеологии преследует цели подорвать единство российского народа, социальную стабильность, разрушить конституционные основы и территориальную целостность государства", — подчеркнул глава Совбеза, добавив, что призывы к терроризму бесчеловечны и не могут быть оправданы.

Николай Патрушев констатировал в округе рост преступлений террористической и экстремистской направленности, сохранение вербовочной активности, чтобы расшатать межнациональное согласие и обострить национальные и религиозные противоречия. Он также отметил, что в интернете продолжается настойчивая идеологическая обработка населения, в основном молодежи, которая не имеет жизненного опыта.

Особую опасность, по его словам, представляют граждане, причастные к деятельности международных террористических организаций. "По имеющимся данным, в составе террористических структур за пределами страны, главным образом на территории Сирии, находятся свыше 400 жителей округа", — сказал Николай Патрушев.

Он подчеркнул важность повышения эффективности программ в области противодействия терроризму, призвал активно пресекать финансирование экстремистских организаций, больше внимания уделять профилактической работе с лицами, поддерживающими эту идеологию, и активнее привлекать к работе институты гражданского общества, молодежные организации, СМИ. Необходимо также активно мониторить интернет-ресурсы и оперативно реагировать на появление экстремистских материалов.

"Надо работать на опережение, предупреждать негативные процессы в самом начале их проявления", — резюмировал секретарь Совбеза.

Он также отметил, что низкая безработица и промышленный потенциал Приволжского федерального округа являются причинами роста незаконных мигрантов. По его словам, это сопровождается нарастанием ряда вызовов и угроз, обусловленных как активизацией международных террористических и экстремистских организаций, так и ростом организованной этнической преступности, в том числе специализирующихся на создании каналов незаконной миграции своих соотечественников.

"Нелегальная миграция по-прежнему остается питательной средой для наркобизнеса и экстремизма", — сказал он, добавив, что необходимо совершенствовать систему регулирования миграционных потоков, усилить миграционный контроль, а также пресекать нарушения законодательства и коррупцию в данной сфере и не допускать формирования этнических анклавов.

"Темы очень актуальны, — поделился итогами совещания Николай Меркушкин. — Вопросы профилактики террористических и экстремистских проявлений неоднократно обсуждали и в Самарской области, и президент провел несколько совещаний, в том числе Совета безопасности, есть его поручения. Вопрос миграционной политики для нас тоже исключительно важен. Мы лидеры в ПФО по числу людей, которые к нам приезжают на работу, мы лидеры по полученным деньгам от выдачи патентов, от оказания образовательных услуг. У нас эта работа стала более прозрачной. Суммарно мы имеем четверть объема привлеченных средств в ПФО", — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что подробное обсуждение злободневных вопросов с участием секретаря Совета безопасности Николая Патрушева дало возможность руководителям регионов поделиться своим опытом и наработками. Это поможет построить более эффективную работу на местах, уверен губернатор.

"Мы должны наладить цивилизованные отношения с приезжающими гражданами. И мы должны сделать все, чтобы и они ответственно подходили к тому, что приезжают в Россию зарабатывать деньги", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Он отметил, что Самарская область никогда не будет принимать трудовых мигрантов "без оглядки". "Там, где нам нужны рабочие руки, и мы сами не можем в полном объеме справиться, сюда мы должны привлекать рабочую силу. Там, где мы можем справится самостоятельно, мы должны вести работу своими силами", — пояснил глава региона.

Что касается незаконной миграции, Николай Меркушкин уверен: в этом направлении необходимо ужесточить законодательство и усилить работу правоохранительных органов.

"Трудовые мигранты должны быть под постоянным контролем, — подчеркнул губернатор. — Мы должны четко понимать, с какой целью человек к нам приезжает, и своевременно выдворять незаконных мигрантов. В прошлом году в Самарской области более 3,5 тыс. человек получили отказ во въезде, а около 150 человек были выдворены решением суда", — резюмировал Николай Меркушкин.