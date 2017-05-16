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Единоборства Спорт

Дзюдоисты Самарской области выиграли медали Кубка Европы

ОРЕНБУРГ. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Оренбурге состоялся Кубок Европы по дзюдо. Спортсмены Самарской области завоевали медали.

Воспитанница Анны Сараевой Дилбара кызы Салкарбек стала серебряным призером в весовой категории 57 кг.

Еще одна подопечная тренера, чемпионка России Ольга Крюкова, стала в Оренбурге третьей в весовой категории 63 кг.

"Серебро" Кубка Европы взяла воспитанница Сергея Герасимова Марьям Есеркеева в весовой категории 48 кг. Обладательница бронзовой медали Кубка Европы в Коимбре была сильнее Шушан Аракелян из Армении, соотечественницы Валерии Забалуевой. Уступила победительнице Кубка Екатерине Долгих за выход в финал.

"Серебро" в весовой категории 90 кг завоевал бронзовый призер Кубка России 2016 Алико Джиландзе.
Вторым в весовой категории 100 кг стал Арман Адамян, дающий параллельный зачет Волгоградской и Самарской областям. Все свои схватки на пути к финалу Арман выиграл досрочно, однако в решающей встрече сильнее оказался соотечественник Дмитрий Довган.

"Бронзовым" призером в весовой категории 70 кг стала еще одна самарская спортсменка, воспитанница Анны Сараевой Екатерина Мутных. Проиграв за выход в финал серебряной медалистке Кубка монголке Даваасурен Мунхбат, сообщает министерство спорта Самарской области.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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