Дзюдоисты Самарской области выиграли медали Кубка Европы

В Оренбурге состоялся Кубок Европы по дзюдо. Спортсмены Самарской области завоевали медали.

Воспитанница Анны Сараевой Дилбара кызы Салкарбек стала серебряным призером в весовой категории 57 кг.

Еще одна подопечная тренера, чемпионка России Ольга Крюкова, стала в Оренбурге третьей в весовой категории 63 кг.

"Серебро" Кубка Европы взяла воспитанница Сергея Герасимова Марьям Есеркеева в весовой категории 48 кг. Обладательница бронзовой медали Кубка Европы в Коимбре была сильнее Шушан Аракелян из Армении, соотечественницы Валерии Забалуевой. Уступила победительнице Кубка Екатерине Долгих за выход в финал.

"Серебро" в весовой категории 90 кг завоевал бронзовый призер Кубка России 2016 Алико Джиландзе.

Вторым в весовой категории 100 кг стал Арман Адамян, дающий параллельный зачет Волгоградской и Самарской областям. Все свои схватки на пути к финалу Арман выиграл досрочно, однако в решающей встрече сильнее оказался соотечественник Дмитрий Довган.

"Бронзовым" призером в весовой категории 70 кг стала еще одна самарская спортсменка, воспитанница Анны Сараевой Екатерина Мутных. Проиграв за выход в финал серебряной медалистке Кубка монголке Даваасурен Мунхбат, сообщает министерство спорта Самарской области.