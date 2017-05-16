Самарская велосипедистка завоевала "серебро" гонки в Китае

В Китае 12 мая завершилась женская веломногодневка Tour of Zhoushan Island. В соревнованиях принимала участие самарская спортсменка Александра Лебедева (Школа высшего спортивного мастерства №2 по велосипедному спорту).

В гонке по велоспорту-шоссе участвовали 80 велосипедисток из 27 стран. В личном зачете 21-летняя Александра Лебедева финишировала на 52-й позиции. По итогам командного зачета команда России, за которую выступала самарская спортсменка, завоевала серебряные награды, сообщает министерство спорта Самарской области.