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Спортсмены Ставропольского района стали призерами первенства России по кикбоксингу

КАЛИНИНГРАД. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Калининграде с 8 по 12 мая проходили чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе "лоу-кик". В них принимали участие более 300 спортсменов из 40 регионов России. По итогам первенства страны медали завоевали три спортсмена ДЮСШ Ставропольского района Самарской области.

Юлия Хренова заняла второе место в весовой категории 48 килограммов. Александр Филатов стал третьим в весовой категории 48 килограммов. Александра Байщерякова выиграла "бронзу" в весовой категории 52 килограмма.

Тимур Князев принимал участие в соревнованиях, но награды не завоевал.

По результатам первенства спортсмены Ставропольского района вошли в состав юниорской сборной России для участия в международных турнирах, сообщает министерство спорта Самарской области.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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