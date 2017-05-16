Спортсмены Ставропольского района стали призерами первенства России по кикбоксингу

В Калининграде с 8 по 12 мая проходили чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе "лоу-кик". В них принимали участие более 300 спортсменов из 40 регионов России. По итогам первенства страны медали завоевали три спортсмена ДЮСШ Ставропольского района Самарской области.

Юлия Хренова заняла второе место в весовой категории 48 килограммов. Александр Филатов стал третьим в весовой категории 48 килограммов. Александра Байщерякова выиграла "бронзу" в весовой категории 52 килограмма. Тимур Князев принимал участие в соревнованиях, но награды не завоевал. По результатам первенства спортсмены Ставропольского района вошли в состав юниорской сборной России для участия в международных турнирах, сообщает министерство спорта Самарской области.