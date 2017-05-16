Спортсмены Ставропольского района стали призерами первенства России по кикбоксингу

В Калининграде с 8 по 12 мая проходили чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе "лоу-кик". В них принимали участие более 300 спортсменов из 40 регионов России. По итогам первенства страны медали завоевали три спортсмена ДЮСШ Ставропольского района Самарской области.
Юлия Хренова заняла второе место в весовой категории 48 килограммов. Александр Филатов стал третьим в весовой категории 48 килограммов. Александра Байщерякова выиграла "бронзу" в весовой категории 52 килограмма.
Тимур Князев принимал участие в соревнованиях, но награды не завоевал.
По результатам первенства спортсмены Ставропольского района вошли в состав юниорской сборной России для участия в международных турнирах, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?