В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка

Следственным отделом по Новокуйбышевску СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой в убийстве матерью новорожденного ребенка, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
"По версии следствия, 2 сентября 2015 года подозреваемая, находясь по месту своего жительства, в домашних условиях родила ребенка, после чего завернула его в свою домашнюю пижаму и вынесла на улицу, где во дворе дома закопала ребенка в грунт, на глубину около 40 см", — сообщили правоохранители.
По данным СУ СК РФ по Самарской области, сейчас расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?