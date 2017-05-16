В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка

Следственным отделом по Новокуйбышевску СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой в убийстве матерью новорожденного ребенка, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

"По версии следствия, 2 сентября 2015 года подозреваемая, находясь по месту своего жительства, в домашних условиях родила ребенка, после чего завернула его в свою домашнюю пижаму и вынесла на улицу, где во дворе дома закопала ребенка в грунт, на глубину около 40 см", — сообщили правоохранители.

По данным СУ СК РФ по Самарской области, сейчас расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.