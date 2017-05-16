Кинельская прокуратура опротестовала приговор врачу-взяточнику

Кинельская межрайонная прокуратура опротестовала приговор Кинельского районного суда в отношении 48-летнего врача-терапевта Андрея Заруцкого, который долгие годы был членом призывной комиссии при районном военкомате. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.
Как рассказал заместитель районного прокурора Александр Коробов, сторона обвинения не согласна с условиями дополнительного наказания — ограничением занимать должность в комиссии при военкоматах. Прокуратура считает, что осужденного на этот срок следует лишить права занимать какие-либо административно-хозяйственные должности.
Судебное следствие по делу прошло под председательством федерального судьи Николая Васева в особом порядке, так как Заруцкий вину в получении взятки признал полностью.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, на предварительном следствии было установлено, что в декабре 2016 года подсудимый получил от гражданина, подлежащего призыву на срочную службу, 50 тыс. руб. в качестве незаконного вознаграждения за постановку фиктивного диагноза. 12 декабря в личном деле призывника появилась запись о диагнозе, освобождающем его от срочной службы, хотя еще 10 октября такой записи не было. И никакого обследования для постановки этого диагноза не назначалось и не проводилось.
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Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????