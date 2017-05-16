Кинельская прокуратура опротестовала приговор врачу-взяточнику

Кинельская межрайонная прокуратура опротестовала приговор Кинельского районного суда в отношении 48-летнего врача-терапевта Андрея Заруцкого, который долгие годы был членом призывной комиссии при районном военкомате. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Как рассказал заместитель районного прокурора Александр Коробов, сторона обвинения не согласна с условиями дополнительного наказания — ограничением занимать должность в комиссии при военкоматах. Прокуратура считает, что осужденного на этот срок следует лишить права занимать какие-либо административно-хозяйственные должности.

Судебное следствие по делу прошло под председательством федерального судьи Николая Васева в особом порядке, так как Заруцкий вину в получении взятки признал полностью.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, на предварительном следствии было установлено, что в декабре 2016 года подсудимый получил от гражданина, подлежащего призыву на срочную службу, 50 тыс. руб. в качестве незаконного вознаграждения за постановку фиктивного диагноза. 12 декабря в личном деле призывника появилась запись о диагнозе, освобождающем его от срочной службы, хотя еще 10 октября такой записи не было. И никакого обследования для постановки этого диагноза не назначалось и не проводилось.