Затраты на дорожную сеть в рамках подготовки к ЧМ-18 в Самаре составляют 24 млрд рублей

Затраты на дорожную сеть в рамках подготовки к ЧМ-2018 составляют 24 млрд руб., сообщил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов в ходе круглого стола по дорожной проблематике 16 мая.

"Речь идет о дорогах, которые ремонтируются непосредственно к ЧМ-2018, хотя необходимо понимать, что все дорожные ремонты решают вопросы, связанные с благоустройством города, — подчеркнул он. — Самара должна выглядеть достойно не только во время проведения чемпионата, но и после него. Наследие ЧМ, включая улично-дорожную сеть, должно служить самарцам. Если говорить в целом о количестве средств, направленных на дорожную сеть в рамках подготовки к ЧМ-2018, эта сумма составляет 24 млрд рублей на период 2015–2018 годов. В эту сумму не входит строительство Фрунзенского моста, но входит закупка низкопольных трамваев производства Усть-Катавского завода. Их поставка намечена на июнь текущего года", — отметил вице-губернатор.

Основной объем работ к ЧМ-2018 должен быть закончен к концу этого года. В Самаре в 2017 г. предусмотрено проведение дорожных работ на восьми объектах регионального значения и более чем 25 объектах городского значения.

А именно будут продолжены работы по:

реконструкции Московского шоссе;

капитальному ремонту ул. Ново-Садовой;

реконструкции ул. Ташкентской со строительством путепровода через ул. Демократическая;

строительству улиц Арена-2018 и Дальняя;

строительству мостового перехода "Фрунзенский";

ремонту Волжского шоссе.

Кроме того, начнется ремонт Красноглинского шоссе и ведется устройство кольцевой транспортной развязки на пересечении Московского шоссе, ул. Луначарского и ул. Гагарина.

Также администрацией Самары за счет субсидий дорожного фонда запланирован:

ремонт более 20 дорог городского значения,

реконструкция Заводского шоссе;

строительство ул. Осетинская и улично-дорожной сети в жилом районе "Волгарь";

ремонт мостового комплекса Южный.

До конца октября на время ремонта Южного моста введено ограничение движения.

Дополнительно назначено четыре пригородных поезда сообщением Новокуйбышевск — Самара и три поезда сообщением Самара — Новокуйбышевск. Планируется организовать речную переправу.

В 2017 г. будет затруднено автомобильное движение и внутри города. Осложнит движение строительство кольца на пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского. Кроме того, сетевым организациям предстоит ремонт сетей водоснабжения, теплоснабжения, электросетей, что дополнительно усугубит дорожную обстановку в Самаре.

Такая же ситуация может сложиться и в Тольятти. В 2017 г. въезд в город будет ограничен в связи со строительством трехуровневой развязки на 974 км и ремонтом покрытия плотины через Волжскую ГЭС.