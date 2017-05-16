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Дорожное строительство Транспорт и связь

Затраты на дорожную сеть в рамках подготовки к ЧМ-18 в Самаре составляют 24 млрд рублей

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Затраты на дорожную сеть в рамках подготовки к ЧМ-2018 составляют 24 млрд руб., сообщил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов в ходе круглого стола по дорожной проблематике 16 мая.

"Речь идет о дорогах, которые ремонтируются непосредственно к ЧМ-2018, хотя необходимо понимать, что все дорожные ремонты решают вопросы, связанные с благоустройством города, — подчеркнул он. — Самара должна выглядеть достойно не только во время проведения чемпионата, но и после него. Наследие ЧМ, включая улично-дорожную сеть, должно служить самарцам. Если говорить в целом о количестве средств, направленных на дорожную сеть в рамках подготовки к ЧМ-2018, эта сумма составляет 24 млрд рублей на период 2015–2018 годов. В эту сумму не входит строительство Фрунзенского моста, но входит закупка низкопольных трамваев производства Усть-Катавского завода. Их поставка намечена на июнь текущего года", — отметил вице-губернатор.

Основной объем работ к ЧМ-2018 должен быть закончен к концу этого года. В Самаре в 2017 г. предусмотрено проведение дорожных работ на восьми объектах регионального значения и более чем 25 объектах городского значения.

А именно будут продолжены работы по:

Кроме того, начнется ремонт Красноглинского шоссе и ведется устройство кольцевой транспортной развязки на пересечении Московского шоссе, ул. Луначарского и ул. Гагарина.

Также администрацией Самары за счет субсидий дорожного фонда запланирован:

  • ремонт более 20 дорог городского значения,
  • реконструкция Заводского шоссе;
  • строительство ул. Осетинская и улично-дорожной сети в жилом районе "Волгарь";
  • ремонт мостового комплекса Южный.

До конца октября на время ремонта Южного моста введено ограничение движения.

Дополнительно назначено четыре пригородных поезда сообщением Новокуйбышевск — Самара и три поезда сообщением Самара — Новокуйбышевск. Планируется организовать речную переправу.

В 2017 г. будет затруднено автомобильное движение и внутри города. Осложнит движение строительство кольца на пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского. Кроме того, сетевым организациям предстоит ремонт сетей водоснабжения, теплоснабжения, электросетей, что дополнительно усугубит дорожную обстановку в Самаре.

Такая же ситуация может сложиться и в Тольятти. В 2017 г. въезд в город будет ограничен в связи со строительством трехуровневой развязки на 974 км и ремонтом покрытия плотины через Волжскую ГЭС.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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Последние комментарии

Алекс Меломан 27 апреля 2017 10:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

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Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

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