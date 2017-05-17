В садоводческих хозяйствах ГК СИНКО началась посадка садовой земляники

В этом году в хозяйстве "Сургутское" Сергиевского района ее высаживают на площади 10 га, оборудованной новой системой капельного полива.

Система капельного полива — первое внедрение инновационных технологий в новое садоводческое предприятие холдинга. Год назад оно было приобретено СИНКО в предбанкротном состоянии. Миллионные инвестиции начались с первых дней работы с выплат накопившихся долгов по заработной плате. В течение первого года отремонтировали самые проблемные объекты, закупили технику, а во второй год уже начали внедрять современные технологии.

Система капельного орошения — наиболее прогрессивный и эффективный инженерно-технический комплекс, в котором вода и удобрения по системе трубопроводов подаются в корневую зону растений. Преимуществ у этой технологии множество — это возможность полива в любое время, экономия воды и удобрений, которые подаются точечно, снижение количества сорняков и болезней за счет сухих междурядий, удобство для работы сельскохозяйственной техники. Но главные преимущества — это, конечно, сокращение времени созревания и значительное повышение урожайности — до 100%.

В "Сургутском" в этом году заложили плантацию земляники с капельным орошением на площади 10 га. Для этих целей пробурили три водные скважины, проложили магистраль и гибкие водопроводные трубы большой прочности, способные выдержать даже вес сельскохозяйственной техники.

Технология выращивания тоже особая — фриго, когда безлиственные саженцы с открытой корневой системой всю зиму хранят в охлажденном состоянии, чтобы высадить в удобные садоводам сроки. Кроме того, вся площадь закрывается мульчирующей пленкой, которая удерживает тепло в почве, но в то же время не позволяет расти сорнякам.

Первый урожай будет уже в этом году — ориентировочно 30 тонн. Объем в данном случае не показателен, потому что свой максимум технология фриго дает на второй и третий годы после посадки. Вот тогда агрономы прогнозируют большие в разы объемы, а самарцы получат вкусный, ароматный, а главное, местный продукт.