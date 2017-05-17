Движение по пр. Кирова на пересечении с Московским шоссе в Самаре откроют в конце июня

Движение по пр. Кирова на пересечении с Московским шоссе в Самаре откроют в 20-х числах июня. Об этом сообщил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов на пресс-конференции, посвященной ремонту дорог к ЧМ-2018.

Он также уточнил, что летом сквозное движение по автомагистрали будет свободным, но в дальнейшем возможны ограничения, связанные с работами по благоустройству кольцевой развязки.