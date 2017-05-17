16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Движение по пр. Кирова на пересечении с Московским шоссе в Самаре откроют в конце июня Затраты на дорожную сеть в рамках подготовки к ЧМ-18 в Самаре составляют 24 млрд рублей Строители трамвайной линии до "Самара Арены" снесли колбасный цех, шиномонтаж и заправку В 2017 году в Самаре отремонтируют около 44 км дорог и тротуаров Перенести движение на другую половину Южного моста планируют в середине июля

Дорожное строительство Транспорт и связь

Движение по пр. Кирова на пересечении с Московским шоссе в Самаре откроют в конце июня

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 151
Версия для печати

Движение по пр. Кирова на пересечении с Московским шоссе в Самаре откроют в 20-х числах июня. Об этом сообщил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов на пресс-конференции, посвященной ремонту дорог к ЧМ-2018.

Он также уточнил, что летом сквозное движение по автомагистрали будет свободным, но в дальнейшем возможны ограничения, связанные с работами по благоустройству кольцевой развязки.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Меломан 27 апреля 2017 10:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста начали надвижку пролетного строения

Строители Фрунзенского моста начали надвижку пролетного строения

Станция метро "Алабинская" может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г.

Станция метро "Алабинская" может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г.

Тоннель под Кировским кольцом

Тоннель под Кировским кольцом

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4