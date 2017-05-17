Движение по пр. Кирова на пересечении с Московским шоссе в Самаре откроют в конце июня

Движение по пр. Кирова на пересечении с Московским шоссе в Самаре откроют в 20-х числах июня. Об этом сообщил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов на пресс-конференции, посвященной ремонту дорог к ЧМ-2018.
Он также уточнил, что летом сквозное движение по автомагистрали будет свободным, но в дальнейшем возможны ограничения, связанные с работами по благоустройству кольцевой развязки.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?