16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Международный кинофестиваль "Свет лучезарного ангела" пройдет в Самаре Евгений Миронов: "В самарском Доме-музее Ленина потрясающий директор" В Самаре пройдет XXII Международный фестиваль "Кино - детям" Евгений Миронов посетил ГТРК "Самара" "Треугольник" приглашает на премьеру фильма Дмитрия Киселева "Время Первых"

Кино Культура

Международный кинофестиваль "Свет лучезарного ангела" пройдет в Самаре

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати

Кинофестиваль "Свет лучезарного ангела" пройдёт в кинозалах AMBARCINEMA с 19 по 21 мая, сообщила пресс-служба областного министерства культуры. Этот проект благотворительный — вход для зрителей на все кинопоказы и мероприятия бесплатный.

Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" впервые прошел в 2005 году. За эти годы зрители фестиваля, проходящего под девизом: "Доброе кино возвращается!" — познакомились с сотнями работ российских и зарубежных авторов — полнометражными, короткометражными игровыми, документальными и мультипликационными картинами.

С 19 по 21 мая все желающие смогут принять участие в мастер-классах, творческих встречах, которые проведут профессиональные режиссеры, педагоги, мультипликаторы и документалисты: актер Дмитрий Дюжев, телеведущий, журналист и писатель Аркадий Мамонтов, режиссер-аниматор Алексей Почивалов, игумен Киприан /Ященко/ и многие другие. Тематика мастер-классов и творческих встреч подобрана таким образом, чтобы заинтересовать как совсем юных, так и взрослых зрителей.

20 мая фестивальные мероприятия выйдут за пределы кинозалов — на сцене возле ТК "АМБАР" пройдет многочасовой концерт лучших — вокальных, инструментальных и танцевальных — творческих коллективов Самарской области.

С 19 по 21 мая работает выставка народных промыслов.

Торжественная церемония открытия кинофестиваля "Свет Лучезарного Ангела" в Самаре состоится 19 мая, в 18.00, в ТК "АМБАР".

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 11:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 15:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 15:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 12:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 07:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4