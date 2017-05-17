Международный кинофестиваль "Свет лучезарного ангела" пройдет в Самаре

Кинофестиваль "Свет лучезарного ангела" пройдёт в кинозалах AMBARCINEMA с 19 по 21 мая, сообщила пресс-служба областного министерства культуры. Этот проект благотворительный — вход для зрителей на все кинопоказы и мероприятия бесплатный.
Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" впервые прошел в 2005 году. За эти годы зрители фестиваля, проходящего под девизом: "Доброе кино возвращается!" — познакомились с сотнями работ российских и зарубежных авторов — полнометражными, короткометражными игровыми, документальными и мультипликационными картинами.
С 19 по 21 мая все желающие смогут принять участие в мастер-классах, творческих встречах, которые проведут профессиональные режиссеры, педагоги, мультипликаторы и документалисты: актер Дмитрий Дюжев, телеведущий, журналист и писатель Аркадий Мамонтов, режиссер-аниматор Алексей Почивалов, игумен Киприан /Ященко/ и многие другие. Тематика мастер-классов и творческих встреч подобрана таким образом, чтобы заинтересовать как совсем юных, так и взрослых зрителей.
20 мая фестивальные мероприятия выйдут за пределы кинозалов — на сцене возле ТК "АМБАР" пройдет многочасовой концерт лучших — вокальных, инструментальных и танцевальных — творческих коллективов Самарской области.
С 19 по 21 мая работает выставка народных промыслов.
Торжественная церемония открытия кинофестиваля "Свет Лучезарного Ангела" в Самаре состоится 19 мая, в 18.00, в ТК "АМБАР".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?