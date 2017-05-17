Международный кинофестиваль "Свет лучезарного ангела" пройдет в Самаре

Кинофестиваль "Свет лучезарного ангела" пройдёт в кинозалах AMBARCINEMA с 19 по 21 мая, сообщила пресс-служба областного министерства культуры. Этот проект благотворительный — вход для зрителей на все кинопоказы и мероприятия бесплатный.

Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" впервые прошел в 2005 году. За эти годы зрители фестиваля, проходящего под девизом: "Доброе кино возвращается!" — познакомились с сотнями работ российских и зарубежных авторов — полнометражными, короткометражными игровыми, документальными и мультипликационными картинами.

С 19 по 21 мая все желающие смогут принять участие в мастер-классах, творческих встречах, которые проведут профессиональные режиссеры, педагоги, мультипликаторы и документалисты: актер Дмитрий Дюжев, телеведущий, журналист и писатель Аркадий Мамонтов, режиссер-аниматор Алексей Почивалов, игумен Киприан /Ященко/ и многие другие. Тематика мастер-классов и творческих встреч подобрана таким образом, чтобы заинтересовать как совсем юных, так и взрослых зрителей.

20 мая фестивальные мероприятия выйдут за пределы кинозалов — на сцене возле ТК "АМБАР" пройдет многочасовой концерт лучших — вокальных, инструментальных и танцевальных — творческих коллективов Самарской области.

С 19 по 21 мая работает выставка народных промыслов.

Торжественная церемония открытия кинофестиваля "Свет Лучезарного Ангела" в Самаре состоится 19 мая, в 18.00, в ТК "АМБАР".