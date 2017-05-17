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В Тольятти мужчину привлекают к ответственности за размещение экстремистских материалов в соцсети

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 мая, по результатам прокурорской проверки в отношении 33-летнего работника одного из тольяттинских предприятий возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Комсомольского района.

Прокуратурой района совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Самарской области установлено, что мужчина разместил на своей странице "ВКонтакте" аудиозаписи, содержащие пропаганду исключительности и превосходства человека по признаку его национальной принадлежности, а также возбуждающие расовую и национальную рознь. Эти материалы включены в Федеральный список экстремистских материалов.

Возбужденное дело об административно правонарушении направлено для рассмотрения в Комсомольский районный суд.

Статья 20.29 КоАП РФ предусматривает для граждан  наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.

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