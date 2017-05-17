По факту поджога автомобилей на ул. Стара-Загора возбудили уголовное дело

Во вторник, 16 мая, по факту умышленного повреждения шести автомобилей при поджоге возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
Дело квалифицировано по ч.2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение или порча чужого имущества, путем поджога").
Напомним, в ночь на 16 мая у дома по ул. Стара-Загоры в Промышленном районе Самары в огне пострадали автомашины ВАЗ-21043, ВАЗ-21103, Hyunday ix35, Renault Koleos, Toyota Camry и Toyota Rav4. В результате пожара два транспортных средства выгорели полностью, остальные повреждены частично.
Полицией на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские установили владельцев машин, опросили их, провели поквартирный обход близлежащих домов с целью установления возможных очевидцев случившегося. По данному факту была назначена техническая экспертиза.
Сумма причиненного ущерба устанавливается.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?