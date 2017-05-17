По факту поджога автомобилей на ул. Стара-Загора возбудили уголовное дело

Во вторник, 16 мая, по факту умышленного повреждения шести автомобилей при поджоге возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Дело квалифицировано по ч.2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение или порча чужого имущества, путем поджога").

Напомним, в ночь на 16 мая у дома по ул. Стара-Загоры в Промышленном районе Самары в огне пострадали автомашины ВАЗ-21043, ВАЗ-21103, Hyunday ix35, Renault Koleos, Toyota Camry и Toyota Rav4. В результате пожара два транспортных средства выгорели полностью, остальные повреждены частично.

Полицией на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские установили владельцев машин, опросили их, провели поквартирный обход близлежащих домов с целью установления возможных очевидцев случившегося. По данному факту была назначена техническая экспертиза.

Сумма причиненного ущерба устанавливается.