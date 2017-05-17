Волжский русский народный хор примет участие в театрально-концертном сезоне "Лето в Кремле"

Волжский русский народный хор им. Милославова примет участие в IX театрально-концертном сезоне "Лето в Кремле", сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Фестиваль пройдет 21 июня в 19:00 на территории Консисторского дворика Вологодского Кремля (Вологда) и 22 июня в 19:00 в Кирилло-Белозерском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике (Кириллов Вологодской области).

В рамках участия Волжский хор представит одну из своих самых ярких и колоритных программ "Эх, Самара-городок!".

Зрители увидят задорные и лирические танцы, яркие костюмы, элементы театрализации, оригинальные исполнительские формы.

В концерте будут представлены песни и танцы из репертуара коллектива: "Ивушка", "Сызранские чижовники", "Марусенька", "Барыня", танец ямщиков "Чернобровый-черноокий…", "Волжские припевки с пляской", колыбельные припевки "Баюшки, баю", "Ах, Самара-городок".

