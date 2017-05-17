Дороги в с. Ягодное Ставропольского района отремонтируют за 8,5 млн рублей

Администрация с. п. Ягодное Ставропольского района ищет подрядчика, который отремонтирует дороги и устроит щебеночное основание в Ягодном, сообщается на сайте госзакупок.

Победившая компания должна будет в течение 30 дней со дня подписания контракта выполнить работы на улицах Калинина, Ново-Полевой, Массив Восточный, Кооперативной, Красноармейской, Заветы Ильича, Советской и Солнечной, а также на территориях у школы на ул. Вознесенского в селе Ягодное и между многоквартирными домами по ул. Грачева.

На это из бюджета сельского поселения выделят 8,5 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 1 июня, а итоги подведут 9 июня.