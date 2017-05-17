Самарские ДПСники поймали мужчину с краденой колбасой

Вечером 15 мая из магазина "Пятерочка", расположенного на ул. Льва Толстого в Самаре, парень попытался стащить палку колбасы. Прямо в магазине его задержали сотрудники ДПС.
По данным источника в правоохранительных органах, любителем полакомиться чужими продуктами оказался уже судимый за хранение наркотиков безработный 30-летний парень. Был ли он в момент совершения преступления в трезвом уме, пока не известно.
Уголовное дело возбудили по факту покушения на грабеж.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?