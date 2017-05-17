Самарские ДПСники поймали мужчину с краденой колбасой

Вечером 15 мая из магазина "Пятерочка", расположенного на ул. Льва Толстого в Самаре, парень попытался стащить палку колбасы. Прямо в магазине его задержали сотрудники ДПС.

По данным источника в правоохранительных органах, любителем полакомиться чужими продуктами оказался уже судимый за хранение наркотиков безработный 30-летний парень. Был ли он в момент совершения преступления в трезвом уме, пока не известно.

Уголовное дело возбудили по факту покушения на грабеж.