В Подстепках за месяц приведут в порядок дорогу ПТО - Овощевод

Прием заявок на участие в аукционе по поиску компании, которая реконструирует автодорогу ПТО - Овощевод в с. п. Подстепки Ставропольского района завершится 1 июня, сообщается на сайте госзакупок.

Компания должна будет привести в порядок дорогу в течение 30 дней с момента заключения контракта. На это ей выделят 7,4 млн руб. из бюджетов района и сельского поселения. Итоги подведут 13 июня.