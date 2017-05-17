В Самаре на заводе "Прогресс" мужчина получил ожог лица электродугой

Во вторник, 16 мая, примерно в 23:15, по предварительным данным, на заводе "Прогресс" по ул. Земеца, 18 понадобилась помощь 33-летнему мужчине, который получил ожог лица электродугой, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Вызванные для пострадавшего врачи "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли его в ожоговое отделение городской больницы им. Пирогова.