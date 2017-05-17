Полиция вернула самарчанке похищенную иномарку

Сотрудники уголовного розыска Октябрьского райотдела полиции задержали двух самарцев 36 и 39 лет, которых подозревают в хищении автомобиля Nissan Teana, совершенном в ночь на 7 мая от дома по ул. Съездовской.
Один из задержанных нигде не работает, а другой числится юристом в одном из самарских ООО. Суд назначил им меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Украденная автомашина 2011 года выпуска найдена в Ижевске и возвращена владелице — 30-летней сотруднице "Альфа-банка".
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?