Полиция вернула самарчанке похищенную иномарку

Сотрудники уголовного розыска Октябрьского райотдела полиции задержали двух самарцев 36 и 39 лет, которых подозревают в хищении автомобиля Nissan Teana, совершенном в ночь на 7 мая от дома по ул. Съездовской.

Один из задержанных нигде не работает, а другой числится юристом в одном из самарских ООО. Суд назначил им меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Украденная автомашина 2011 года выпуска найдена в Ижевске и возвращена владелице — 30-летней сотруднице "Альфа-банка".