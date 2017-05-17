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Преступления Происшествия

Полиция вернула самарчанке похищенную иномарку

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники уголовного розыска Октябрьского райотдела полиции задержали двух самарцев 36 и 39 лет, которых подозревают в хищении автомобиля Nissan Teana, совершенном в ночь на 7 мая от дома по ул. Съездовской.

Один из задержанных нигде не работает, а другой числится юристом в одном из самарских ООО. Суд назначил им меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Украденная автомашина 2011 года выпуска найдена в Ижевске и возвращена владелице — 30-летней сотруднице "Альфа-банка".

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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