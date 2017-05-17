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Губернатор Власть и политика

Ключевые моменты из большой пресс-конференции губернатора

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 мая губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал большую пресс-конференцию, посвященную пятилетию пребывания в должности. Глава региона пять часов отвечал на вопросы журналистов 85 средств массовой информации.

Николай Меркушкин поделился видением стоящих перед ним и регионом задач, рассказал об уже произошедших переменах, развитии экономики, изменениях в сфере ЖКХ и многом другом, ответив в том числе на жесткие вопросы оппозиционных СМИ.

Предлагаем нарезку из моментов, показавшихся нам наиболее интересными.

О протестных митингах и слухах об отставке.

Об увеличении объемов жилищного строительства и доступности жилья.

О качествах, необходимых губернатору, и строительстве Самара Арены.

Расширенная версия пресс-конференции доступна на канале Youtube ТРК "Губерния".

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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Последние комментарии

Дима Якут 07 мая 2017 19:33 Николай Меркушкин поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником — Днем радио

Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 10:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

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