Ключевые моменты из большой пресс-конференции губернатора

11 мая губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал большую пресс-конференцию, посвященную пятилетию пребывания в должности. Глава региона пять часов отвечал на вопросы журналистов 85 средств массовой информации.

Николай Меркушкин поделился видением стоящих перед ним и регионом задач, рассказал об уже произошедших переменах, развитии экономики, изменениях в сфере ЖКХ и многом другом, ответив в том числе на жесткие вопросы оппозиционных СМИ.

Предлагаем нарезку из моментов, показавшихся нам наиболее интересными.

О протестных митингах и слухах об отставке.

Об увеличении объемов жилищного строительства и доступности жилья.

О качествах, необходимых губернатору, и строительстве Самара Арены.

Расширенная версия пресс-конференции доступна на канале Youtube ТРК "Губерния".