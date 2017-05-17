АСВ продает бывший комплекс зданий семьи Развеевых на ул. Молодогвардейской

Конкурсный управляющий ОАО Банк "Приоритет" - госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" - выставляет на торги имущество банкрота, среди которого - комплекс зданий на ул. Молодогвардейской, 66, ранее принадлежавший экс-акционеру банка и супруге Виктора Развеева Наталье Кутуковой.

В числе выставленного на продажу имущества несколько гаражей, бронеавтомобилей, банкоматов, стройматериалы, банковское оборудование, мебель и недвижимость на ул. Молодогвардейской.

Напомним, этот комплекс зданий Наталья Кутукова подарила банку "Приоритет" в 2013 году. Кутукова, ее супруг Виктор Развеев и их дети контролировали более 40% кредитной организации. В тот период акционерам требовалось экстренно капитализировать "Приоритет", поскольку над ним нависла угроза отзыва лицензии. Спасло банк именно здание на ул. Молодогвардейской, оцененное в 200 млн руб. и внесенное в капитал "Приоритета".

Позже Виктор Развеев потребовал передачи ему контроля над оперативным управлением банком. Изначально его партнеры согласились на такой сценарий, но после увеличения капитала отказались сдавать власть в "Приоритете".

В результате в банке разгорелся громкий конфликт, повлекший массовый отток средств клиентов. Итогом всех этих событий стал отзыв лицензии у "Приоритета" осенью 2013 года.

Летом 2016 г. Наталья Кутукова подала иск к "Приоритету" с требованием признать недействительным договор дарения дома на ул. Молодогвардейской, 66 (литеры А, А1, Б, В, Г). Общая площадь здания составляет 1964 кв. метра. Стоимость недвижимости, по данным итогов инвентаризации банка, оценивалась в 150,5 млн рублей.

Теперь АСВ выставляет ее на торги в форме публичного предложения за 67,7 млн руб. со снижением цены до 70% от начальной стоимости. В сообщении госкорпорации указывается, что лот обременен арендой помещений. Ранее этот объект был отнесен к объектам культурного наследия регионального значения - здесь располагался Дом Шихобаловых на Соборной (1876).