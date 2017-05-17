В четверг, 18 мая, в 19:00 в Музее модерна пройдет концерт детского ансамбля старинной музыки "Волынка".

В четверг, 18 мая, в 19:00 в Музее модерна пройдет концерт детского ансамбля старинной музыки "Волынка".

Учащиеся самарской музыкальной школы №12 вместе со своими педагогами представят программу из камерных произведений разных эпох и композиторов. В одном из красивейших исторических залов города состоится своеобразная реконструкция домашнего семейного костюмированного концерта начала 20 века. Идейный вдохновитель представления — солистка Самарской филармонии, лауреат международных конкурсов Екатерина Матюшенкова (флейта) на фото.

Концерт пройдет в рамках проекта "Музыка модерна", который в этом сезоне стал успешной стартовой площадкой для молодых самарских музыкантов.

В Музее модерна прошли первые сольные концерты юного тенора Валерия Макарова, сопрано Яны Дьяковой, струнно-духового квинтета студентов Самарского государственного института культуры. С уникальными программами камерного репертуара эпохи модерна здесь выступают и ведущие мастера самарской музыкальной культуры.