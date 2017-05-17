Пожар в автоцентре на ул. Ново-Садовой ликвидирован

В среду, 17 мая, в 14:24 28 человек, используя девять единиц техники, ликвидировали пожар в автоцентре на ул. Ново-Садовой в районе Постникова Оврага, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о пожаре в автоцентре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:44. По данным ГУ МЧС по Самарской области, горело неэксплуатируемое здание на территории СТО автоцентра. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

Очаг возгорания удалось ликвидировать в 14:20. А для окончательной ликвидации пожара огнеборцам понадобилось еще четыре минуты.

Данных о пострадавших нет.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.