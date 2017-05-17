Пожар в автоцентре на ул. Ново-Садовой ликвидирован

В среду, 17 мая, в 14:24 28 человек, используя девять единиц техники, ликвидировали пожар в автоцентре на ул. Ново-Садовой в районе Постникова Оврага, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что сообщение о пожаре в автоцентре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:44. По данным ГУ МЧС по Самарской области, горело неэксплуатируемое здание на территории СТО автоцентра. Площадь пожара составила 100 кв. метров.
Очаг возгорания удалось ликвидировать в 14:20. А для окончательной ликвидации пожара огнеборцам понадобилось еще четыре минуты.
Данных о пострадавших нет.
Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора