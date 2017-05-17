СКС продолжает выявлять незаконные подключения к своим сетям

Рабочая группа СКС проводит массовые проверки частного сектора Самары на предмет выявления незаконных подключений к сетям водоснабжения и водоотведения.

"Самарские коммунальные системы" обслуживают более 34 тысяч абонентов в частном секторе Самары. Однако не все жители подключаются к системам водоснабжения и водоотведения по правилам. Есть и такие, кто ворует воду, в конечном итоге перекладывая на добросовестных плательщиков оплату украденного ресурса. Кроме того самовольные врезки могут самым пагубным образом сказаться на работе сетей водоснабжения и водоотведения ближайшего района. СКС ведут борьбу с подобными пользователями.

Несколько лет подряд СКС проводили амнистию незаконных подключений. Ситуации бывают разные, не всегда вся вина лежит на конкретном потребителе. СКС предлагали на льготных условиях, без штрафов, узаконить существующие врезки и оплачивать потребляемые услуги на общих основаниях. Только в 2016 году по амнистии было подано более тысячи заявлений. Но опять нашлись "особо находчивые", кто продолжает врезаться в сети водоснабжения и водоотведения, нарушая все существующие нормы, и теперь ожидает очередной амнистии, надеясь все узаконить без особых хлопот и с минимальными затратами. СКС приняли решение: амнистия больше проводиться не будет! Было достаточно времени подать заявление на льготное подключение. Теперь ко всем выявленным самовольщикам будут применяться самые суровые меры, предусмотренные законом.

В апреле 2017 года начата активная проверка частного сектора Самары рабочей группой, в которую вошли представители сбытового подразделения, службы безопасности и цеха эксплуатации СКС. На данный момент в Кировском районе проверено 279 абонентов. Выявлено 67 незаконных подключений. Также рабочая группа СКС проводит проверку подключения к системам водоснабжения и водоотведения Куйбышевского и Красноглинского районов.

Самовольщикам перекрывается доступ к воде и/или канализации, их вызывают на комитет по дебиторской задолженности, который проходит в СКС каждый четверг. В ходе комитета разбирается каждый случай в отдельности, ищутся пути выхода из сложившейся ситуации, предлагается рассрочка оплаты и т. д.

Однако необходимо заметить, что если потребитель, подключившийся без должного оформления документов, сам обратится в СКС, то меры воздействия на нарушителя будут гораздо мягче. Как показала практика, выявленные самовольщики оплачивают свои подключения примерно в 10 раз больше, чем те, кто добровольно признался в аналогичном нарушении.