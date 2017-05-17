Для достройки проблемной "долевки" на Чкалова/Маяковского создадут некоммерческое партнерство

Для достройки проблемной "долевки" на ул. Чкалова/Маяковского/Ленинской/Садовой создадут некоммерческое партнерство, сообщили на заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области 16 мая .

Заседание провел заместитель председателя регравительства — руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов.

Напомним, жилой дом по адресу ул. Садовая, 277-279 (в границах улиц Чкалова, Ленинской, Маяковского, Садовой) начал строить ООО "НТЦ АСД", однако в результате банкротства компания была ликвидирована. В 2015 г. региональный минстрой путем конкурса подобрал площадке нового застройщика — ООО "Юниверс-Строй", которое в качестве компенсации за удовлетворение прав дольщиков получило земельный участок.

Однако впоследствии у нового застройщика возникли сложности с удовлетворением прав обманутых дольщиков ООО "НТЦ АСД" — земля, на которой находится дом, была разделен на два участка (секция А и секция Б). В настоящий момент застройщик решает проблемы дольщиков секции Б. Секция А находится в высокой степени готовности, однако выяснилось, что для того чтобы достроить дом и ввести его в эксплуатацию, 112 дольщикам необходимо создать юридическое лицо и правильно оформить земельный участок.

На заседании межведомственной комиссии рекомендовано администрации Самары взять под контроль вопрос формирования земельного участка под данным объектом, а участникам долевого строительства — в срок до 15 июня рассмотреть возможность создания юридического лица для ведения дальнейшей работы по завершению строительства объекта.