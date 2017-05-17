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Здравоохранение Общество

Росздравнадзор провел публичные слушания по профилактике правонарушений при оказании медпомощи

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 мая, территориальный орган Росздравнадзора по Самарской области провел публичные слушания по профилактике административных правонарушений при оказании медицинской помощи.

Мероприятие проводилось с участием министра здравоохранения Самарской области Геннадия Гридасова в здании облминздрава с возможностью видеосвязи с государственными медицинскими учреждениями, в т. ч. расположенными в городах и селах области.

Участникам слушаний был продемонстрирован видеофильм о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, была представлена правоприменительная практика за I квартал 2017 года по вопросам качества оказания медицинской помощи, качества применяемых лекарственных средств и медицинских изделий.

По окончанию слушаний было проведено анкетирование слушателей, результаты сейчас обрабатываются.

"Убежден в необходимости подобных публичных слушаний, которые теперь будут проходить ежеквартально. Доведение нарушений до сведения всех участников, участвующих в оказании медпомощи и обороте лекарственных средств, позволит им принять необходимые меры для предотвращения нарушений и в конечном смысле улучшить качество оказания медуслуг. Для нас гораздо важнее не выявлять правонарушение, а сделать так, чтобы оно не наступило", — отметил руководитель ТО Росздравнадзора по Самарской области Александр Антимонов.

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Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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