Росздравнадзор провел публичные слушания по профилактике правонарушений при оказании медпомощи

Во вторник, 16 мая, территориальный орган Росздравнадзора по Самарской области провел публичные слушания по профилактике административных правонарушений при оказании медицинской помощи.

Мероприятие проводилось с участием министра здравоохранения Самарской области Геннадия Гридасова в здании облминздрава с возможностью видеосвязи с государственными медицинскими учреждениями, в т. ч. расположенными в городах и селах области.

Участникам слушаний был продемонстрирован видеофильм о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, была представлена правоприменительная практика за I квартал 2017 года по вопросам качества оказания медицинской помощи, качества применяемых лекарственных средств и медицинских изделий.

По окончанию слушаний было проведено анкетирование слушателей, результаты сейчас обрабатываются.

"Убежден в необходимости подобных публичных слушаний, которые теперь будут проходить ежеквартально. Доведение нарушений до сведения всех участников, участвующих в оказании медпомощи и обороте лекарственных средств, позволит им принять необходимые меры для предотвращения нарушений и в конечном смысле улучшить качество оказания медуслуг. Для нас гораздо важнее не выявлять правонарушение, а сделать так, чтобы оно не наступило", — отметил руководитель ТО Росздравнадзора по Самарской области Александр Антимонов.