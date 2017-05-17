Росздравнадзор провел публичные слушания по профилактике правонарушений при оказании медпомощи

Во вторник, 16 мая, территориальный орган Росздравнадзора по Самарской области провел публичные слушания по профилактике административных правонарушений при оказании медицинской помощи.
Мероприятие проводилось с участием министра здравоохранения Самарской области Геннадия Гридасова в здании облминздрава с возможностью видеосвязи с государственными медицинскими учреждениями, в т. ч. расположенными в городах и селах области.
Участникам слушаний был продемонстрирован видеофильм о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, была представлена правоприменительная практика за I квартал 2017 года по вопросам качества оказания медицинской помощи, качества применяемых лекарственных средств и медицинских изделий.
По окончанию слушаний было проведено анкетирование слушателей, результаты сейчас обрабатываются.
"Убежден в необходимости подобных публичных слушаний, которые теперь будут проходить ежеквартально. Доведение нарушений до сведения всех участников, участвующих в оказании медпомощи и обороте лекарственных средств, позволит им принять необходимые меры для предотвращения нарушений и в конечном смысле улучшить качество оказания медуслуг. Для нас гораздо важнее не выявлять правонарушение, а сделать так, чтобы оно не наступило", — отметил руководитель ТО Росздравнадзора по Самарской области Александр Антимонов.
Последние комментарии
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
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