За хищение бюджетных средств пенсионерка приговорена к лишению свободы

На минувшей неделе, 10 мая, федеральный судья Елена Грибова вынесла приговор директору двух частных детских садов Эльфие Халиулловой, которая была признана виновной в хищении путем мошенничества средств областного бюджета, выделенных образовательному учреждению в качестве субсидий.

Как установил суд, в марте 2015 г., будучи единственным учредителем и руководителем ЧОУ ДО ЦРР детский сад "Батыр-Богатырь", осужденная для возмещения затрат в связи с образовательной деятельностью в 2014 г., представила в самарское управление министерства образования и науки Самарской области фальшивые товарные и кассовые чеки о приобретении материальных ценностей на сумму 1,285 млн рублей. Затем Халиуллова повторила удачный опыт и за 2015 г. получила от государства еще 1,4 млн руб., а за первое полугодие 2016 г. - 284 тысячи.

В общей сложности причиненный бюджету ущерб составил 2,99 млн рублей.

Преступление было раскрыто в результате проверки областной счетной палатой. К проверке подключились полицейские, они допросили предпринимателей, от имени которых были выписаны чеки. Последние своих подписей не узнали, наличие торговых отношений с детским садом отрицали. Также полицейские провели обыск в детских садах и такого количества игрушек, которое было якобы приобретено по этим счетам, не нашли. Как пояснила сотрудница садика, "дети ломают много игрушек, но учет этим потерям не ведется".

В бухгалтерии не смогли предоставить проверяющим некоторые первичные документы, так как садик затопило и бумаги погибли. Также затопило гараж предпринимательницы Каримовой, которая поставляла товар Халиулловой. Но, как установили оперативники по биллингу сотового телефона Каримовой, она в дни якобы поставки товара в детский сад безвыездно находилась в г. Нурлате. К тому же ее работница показала, что с детскими товарами они никогда не работали.

Подсудимая своей вины не признала, заявила, что "получаемые субсидии расходовались только на заработную плату, канцелярские товары и игрушки". В результате ей назначено наказание в виде двух лет реального лишения свободы. Срок обжалования еще не истек.