За хищение бюджетных средств пенсионерка приговорена к лишению свободы

На минувшей неделе, 10 мая, федеральный судья Елена Грибова вынесла приговор директору двух частных детских садов Эльфие Халиулловой, которая была признана виновной в хищении путем мошенничества средств областного бюджета, выделенных образовательному учреждению в качестве субсидий.
Как установил суд, в марте 2015 г., будучи единственным учредителем и руководителем ЧОУ ДО ЦРР детский сад "Батыр-Богатырь", осужденная для возмещения затрат в связи с образовательной деятельностью в 2014 г., представила в самарское управление министерства образования и науки Самарской области фальшивые товарные и кассовые чеки о приобретении материальных ценностей на сумму 1,285 млн рублей. Затем Халиуллова повторила удачный опыт и за 2015 г. получила от государства еще 1,4 млн руб., а за первое полугодие 2016 г. - 284 тысячи.
В общей сложности причиненный бюджету ущерб составил 2,99 млн рублей.
Преступление было раскрыто в результате проверки областной счетной палатой. К проверке подключились полицейские, они допросили предпринимателей, от имени которых были выписаны чеки. Последние своих подписей не узнали, наличие торговых отношений с детским садом отрицали. Также полицейские провели обыск в детских садах и такого количества игрушек, которое было якобы приобретено по этим счетам, не нашли. Как пояснила сотрудница садика, "дети ломают много игрушек, но учет этим потерям не ведется".
В бухгалтерии не смогли предоставить проверяющим некоторые первичные документы, так как садик затопило и бумаги погибли. Также затопило гараж предпринимательницы Каримовой, которая поставляла товар Халиулловой. Но, как установили оперативники по биллингу сотового телефона Каримовой, она в дни якобы поставки товара в детский сад безвыездно находилась в г. Нурлате. К тому же ее работница показала, что с детскими товарами они никогда не работали.
Подсудимая своей вины не признала, заявила, что "получаемые субсидии расходовались только на заработную плату, канцелярские товары и игрушки". В результате ей назначено наказание в виде двух лет реального лишения свободы. Срок обжалования еще не истек.
Последние комментарии
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????