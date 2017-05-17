Министр культуры Самарской области отчитался за 2016 год

В среду, 17 мая, на заседании правительства губернии министр культуры региона Сергей Филиппов рассказал о реализации программы "Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года" в прошлом году.

В прошлом году на культуру в регионе было выделено 1,48 млрд руб., средства освоены на 98,7%. Проведена инвентаризация 254 объектов культурного наследия. Для вновь выявленных разработаны проекты и определены границы зон охраны для 32 объектов. Проводятся работы по восстановлению особняка Шихобаловых. Срок окончания по плану — 2017 год.

Особое внимание Сергей Филиппов уделил развитию материально-технической базы. На сегодняшний день продолжается работа по реконструкции театра СамАрт. Срок окончания — этот год.

Также идет реставрация здания бывшего ресторана "Аквариум", предназначенного для театра кукол. Проведены ремонтные работы в здании Самарской государственной филармонии, в частности, установлена система кондиционирования.

Муниципальным образованиям предоставлены субсидии на общую сумму 86,6 млн рублей. В результате завершено строительство Центра культурного развития в Кинеле, объект сдан в эксплуатацию, проведен капитальный ремонт межпоселенческого культурного досугового центра "Нефтяник" в Нефтегорском районе, Дома культуры в Сызрани, сельских домов культуры в Камышлинском и Волжском районах.

Общая эффективность выполнения программы с учетом выполнения целевых показателей, по словам Сергея Филиппова, оценена в 111,2%.