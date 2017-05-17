В Большой Глушице убита пенсионерка, отмечавшая свой день рождения

В с. Большая Глушица арестован 36-летний местный житель Алексей Белов, которого подозревают в убийстве 67-летней Антонины Сахаровой, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Труп пенсионерки с кровоподтеками и ссадинами на лице был обнаружен 12 мая в ее квартире на ул. Пугачевской. Как установила экспертиза, смерть Сахаровой наступила от удушения.

По версии предварительного следствия, в ходе ссоры подозреваемый руками сдавил женщине горло. По данным полиции, Белов ранее был судим за угон автомобиля и работает технологом у местного предпринимателя.