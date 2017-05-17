В Большой Глушице убита пенсионерка, отмечавшая свой день рождения

В с. Большая Глушица арестован 36-летний местный житель Алексей Белов, которого подозревают в убийстве 67-летней Антонины Сахаровой, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.
Труп пенсионерки с кровоподтеками и ссадинами на лице был обнаружен 12 мая в ее квартире на ул. Пугачевской. Как установила экспертиза, смерть Сахаровой наступила от удушения.
По версии предварительного следствия, в ходе ссоры подозреваемый руками сдавил женщине горло. По данным полиции, Белов ранее был судим за угон автомобиля и работает технологом у местного предпринимателя.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?