16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Закончено следствие по делу об убийстве семьи на ул. Советской Парня из Карелии подозревают в изнасиловании жительницы Новокуйбышевска По факту поджога автомобилей на ул. Стара-Загора возбудили уголовное дело Менеджер Совкомбанка оформила на клиентов фиктивные кредиты на 1,4 млн рублей В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка

Преступления Происшествия

Закончено следствие по делу об убийстве семьи на ул. Советской

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати

В среду, 17 мая, в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело, возбужденное летом прошлого года по факту убийства семьи в квартире на ул. Советской, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что о трагедии стало известно 20 июля 2016 года. Как сообщалось ранее, около четырех часов утра под балконом одного из домов по ул. Советской в Кировском районе была обнаружена люлька с грудным ребенком — девочкой. Нашедшие малышку жители предположили, что она является дочкой 42-летней женщины, которая проживала в квартире первого этажа, под балконом которой и нашли люльку.

Люди стали звонить женщине на мобильник, но она не отвечала. Ее квартира оказалась закрытой изнутри. Тогда и появилось подозрение, что в квартире что-то произошло. О своих опасениях жильцы сообщили в правоохранительные органы. И когда стражи порядка зашли в квартиру, то обнаружили там тела четырех человек: мамы ребенка, 34-летнего отца семейства, а также двоих малолетних детей — двухлетней девочки и пятилетнего мальчика, с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений.

По факту убийства двух и более лиц, а также несовершеннолетних Следственным отделом по Кировскому району СК РФ было возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как сообщали правоохранители, выжившая девочка была осмотрена врачами. Каких-либо повреждений у нее обнаружено не было. Кроме того, у погибшей женщины остались два взрослых сына от первого брака. Старшему из них тогда было около 21 года, а второму 16 лет.

"Учитывая то, что на момент осмотра места происшествия окна и входная дверь в квартиру были закрыта изнутри, следствие полагает, что убийство детей и женщины совершил отец семейства, который впоследствии  покончил жизнь самоубийством", — сообщили в следственном ведомстве.

Для дальнейшего расследования уголовное дело было передано в третий отдел по расследованию особо важных дел.

"В ходе предварительного следствия проведен большой объем процессуальных действий, в том числе более 15 выемок и осмотров, более 10 судебных экспертиз и 30 допросов, — уточнили в СУ СК РФ по Самарской области. — Допрошенная мать мужчины, который по версии следствия убил членов семьи, отказалась от прекращения уголовного дела в связи со смертью обвиняемого, а следовательно, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, было принято решение о направлении уголовного дела в суд".

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Равиль Шабуров 14 мая 2017 21:10 В Сызрани задержан подозреваемый в причинении смертельных увечий

Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.

John Nameless 26 апреля 2017 10:45 Самарца могут привлечь к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию юрлица

да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 16:11 У сызранского бизнесмена, проходившего свидетелем по делу об убийстве Гоштов, угнали внедорожник

Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?

lahazax lahazax 27 марта 2017 12:57 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))

Григорий Темнов 26 марта 2017 22:43 Сотрудники ФСБ по подозрению в покушении на мошенничество задержали сотрудника "Транснефти"

Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4