Закончено следствие по делу об убийстве семьи на ул. Советской

В среду, 17 мая, в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело, возбужденное летом прошлого года по факту убийства семьи в квартире на ул. Советской, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, что о трагедии стало известно 20 июля 2016 года. Как сообщалось ранее, около четырех часов утра под балконом одного из домов по ул. Советской в Кировском районе была обнаружена люлька с грудным ребенком — девочкой. Нашедшие малышку жители предположили, что она является дочкой 42-летней женщины, которая проживала в квартире первого этажа, под балконом которой и нашли люльку.
Люди стали звонить женщине на мобильник, но она не отвечала. Ее квартира оказалась закрытой изнутри. Тогда и появилось подозрение, что в квартире что-то произошло. О своих опасениях жильцы сообщили в правоохранительные органы. И когда стражи порядка зашли в квартиру, то обнаружили там тела четырех человек: мамы ребенка, 34-летнего отца семейства, а также двоих малолетних детей — двухлетней девочки и пятилетнего мальчика, с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений.
По факту убийства двух и более лиц, а также несовершеннолетних Следственным отделом по Кировскому району СК РФ было возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Как сообщали правоохранители, выжившая девочка была осмотрена врачами. Каких-либо повреждений у нее обнаружено не было. Кроме того, у погибшей женщины остались два взрослых сына от первого брака. Старшему из них тогда было около 21 года, а второму 16 лет.
"Учитывая то, что на момент осмотра места происшествия окна и входная дверь в квартиру были закрыта изнутри, следствие полагает, что убийство детей и женщины совершил отец семейства, который впоследствии покончил жизнь самоубийством", — сообщили в следственном ведомстве.
Для дальнейшего расследования уголовное дело было передано в третий отдел по расследованию особо важных дел.
"В ходе предварительного следствия проведен большой объем процессуальных действий, в том числе более 15 выемок и осмотров, более 10 судебных экспертиз и 30 допросов, — уточнили в СУ СК РФ по Самарской области. — Допрошенная мать мужчины, который по версии следствия убил членов семьи, отказалась от прекращения уголовного дела в связи со смертью обвиняемого, а следовательно, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, было принято решение о направлении уголовного дела в суд".
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?