Закончено следствие по делу об убийстве семьи на ул. Советской

В среду, 17 мая, в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело, возбужденное летом прошлого года по факту убийства семьи в квартире на ул. Советской, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что о трагедии стало известно 20 июля 2016 года. Как сообщалось ранее, около четырех часов утра под балконом одного из домов по ул. Советской в Кировском районе была обнаружена люлька с грудным ребенком — девочкой. Нашедшие малышку жители предположили, что она является дочкой 42-летней женщины, которая проживала в квартире первого этажа, под балконом которой и нашли люльку.

Люди стали звонить женщине на мобильник, но она не отвечала. Ее квартира оказалась закрытой изнутри. Тогда и появилось подозрение, что в квартире что-то произошло. О своих опасениях жильцы сообщили в правоохранительные органы. И когда стражи порядка зашли в квартиру, то обнаружили там тела четырех человек: мамы ребенка, 34-летнего отца семейства, а также двоих малолетних детей — двухлетней девочки и пятилетнего мальчика, с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений.

По факту убийства двух и более лиц, а также несовершеннолетних Следственным отделом по Кировскому району СК РФ было возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как сообщали правоохранители, выжившая девочка была осмотрена врачами. Каких-либо повреждений у нее обнаружено не было. Кроме того, у погибшей женщины остались два взрослых сына от первого брака. Старшему из них тогда было около 21 года, а второму 16 лет.

"Учитывая то, что на момент осмотра места происшествия окна и входная дверь в квартиру были закрыта изнутри, следствие полагает, что убийство детей и женщины совершил отец семейства, который впоследствии покончил жизнь самоубийством", — сообщили в следственном ведомстве.

Для дальнейшего расследования уголовное дело было передано в третий отдел по расследованию особо важных дел.

"В ходе предварительного следствия проведен большой объем процессуальных действий, в том числе более 15 выемок и осмотров, более 10 судебных экспертиз и 30 допросов, — уточнили в СУ СК РФ по Самарской области. — Допрошенная мать мужчины, который по версии следствия убил членов семьи, отказалась от прекращения уголовного дела в связи со смертью обвиняемого, а следовательно, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, было принято решение о направлении уголовного дела в суд".

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.