Молодым соискателям предложат 300 вакансий

В четверг, 18 мая, в Самаре будет организована специализированная ярмарка вакансий для молодежи, информирует ГКУ СО "Центр занятости населения городского округа Самара".

На мероприятии будут присутствовать 15 работодателей, которые предложат свыше 300 вакансий с различным характером работы.

Кроме того, центром занятости населения Самары будет представлено более 12 тыс. вакантных рабочих мест для различных категорий соискателей. На ярмарке особое внимание будет уделено выпускникам, желающим найти работу.

Выпускники учебных заведений начального и среднего профессионального образования в возрасте 18-20 лет могут получить актуальную информацию о специальной программе занятости "Первое рабочее место".

Все желающие смогут пройти собеседование сразу с несколькими работодателями. Специалисты центра занятости проведут для соискателей консультации по вопросам трудоустройства, временной занятости, открытию собственного дела, психологическим аспектам поиска работы, профориентации и т. д.

Мероприятие состоится с 14:00 до 16:00 в ДК "Победа" по адресу: пр. Кирова, 72 а.