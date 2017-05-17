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Молодежная политика Общество

Молодым соискателям предложат 300 вакансий

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 мая, в Самаре будет организована специализированная ярмарка вакансий для молодежи, информирует ГКУ СО "Центр занятости населения городского округа Самара".

На мероприятии будут присутствовать 15 работодателей, которые предложат свыше 300 вакансий с различным характером работы.

Кроме того, центром занятости населения Самары будет представлено более 12 тыс. вакантных рабочих мест для различных категорий соискателей. На ярмарке особое внимание будет уделено выпускникам, желающим найти работу.

Выпускники учебных заведений начального и среднего профессионального образования в возрасте 18-20 лет могут получить актуальную информацию о специальной программе занятости "Первое рабочее место".

Все желающие смогут пройти собеседование сразу с несколькими работодателями. Специалисты центра занятости проведут для соискателей консультации по вопросам трудоустройства, временной занятости, открытию собственного дела, психологическим аспектам поиска работы, профориентации и т. д.

Мероприятие состоится с 14:00 до 16:00 в ДК "Победа" по адресу: пр. Кирова, 72 а.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 08:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

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