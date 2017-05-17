В 2016 году на развитие жилищного строительства в регионе направлено 6,6 млрд рублей

На заседании областного кабмина под председательством Александра Нефедова 17 мая зампредседателя правительства — министр строительства Самарской области Александр Баландин сообщил об итогах реализации в 2016 г. региональной госпрограммы "Развитие жилищного строительства".

Всего в прошлом году на мероприятия программы направлено 6,6 млрд рублей.

В том числе 4,9 млрд руб. выделено из областной казны, почти 1 млрд руб. — из бюджета Фонда содействия реформированию ЖКХ, 500 млн руб. — из госбюджета и 200 млн руб. — из бюджетов муниципалитетов губернии.

"На первое января 2017 года кассовое исполнение составило 6,5 млрд рублей или 98,5% от суммы плановых назначений, — рассказал Александр Баландин. — Эффективность реализации четырех подпрограмм признана высокой".

По информации министра, в прошлом году в эксплуатацию введено почти 1,9 млн кв. м жилья. Лидером по вводу жилья стали Новокуйбышевск, Волжский, Кинельский, Шигонский, Елховский и Кошкинский районы.

Кроме того, одним из приоритетных направлений жилищной политики в регионе является участие в программе "Жилье для российской семьи".По итогам прошлого года в нее включено 166 земельных участков общей площадью 1,4 тыс. га, а также ее участниками стали 17 проектов жилищного строительства и 13 застройщиков. За этот период введено в эксплуатацию более 60 тыс. кв. м жилья.

По итогам реализации программных мероприятий подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области" за 2016 год было переселено 3, 5 тыс. человек из аварийных жилых помещений общей площадью 65 тыс. кв. метров.

По итогам 2016 г. степень выполнения госпрограммы с учетом предусмотренных средств составила 182% и с учетом направленных средств — 96,7%. Программа признана эффективной.