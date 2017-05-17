В Самаре арестован мужчина, у которого изъято 0,5 кг наркотиков

Во вторник, 16 мая, федеральный судья Мария Елфимова дала санкцию на арест 37-летнего самарца Олега Русанова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
По версии предварительного следствия, Русанов был накануне задержан на ул. Революционной с пакетом, в котором находилось более 500 г синтетического наркотика.
Было возбуждено уголовное дело, которое расследуется в горУВД Самары. По сведениям правоохранителей, обвиняемый нигде не работает, ранее был судим за кражи.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?