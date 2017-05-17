В Самаре арестован мужчина, у которого изъято 0,5 кг наркотиков

Во вторник, 16 мая, федеральный судья Мария Елфимова дала санкцию на арест 37-летнего самарца Олега Русанова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По версии предварительного следствия, Русанов был накануне задержан на ул. Революционной с пакетом, в котором находилось более 500 г синтетического наркотика.

Было возбуждено уголовное дело, которое расследуется в горУВД Самары. По сведениям правоохранителей, обвиняемый нигде не работает, ранее был судим за кражи.