В Самаре на пересечении ул. Ташкентской и ул. Демократической на два месяца введут временную схему движения

В Самаре на пересечении ул. Демократической и ул. Ташкентской в начале следующей недели будет введена временная схема движения сроком на два месяца. Об этом 17 мая сообщили в генподрядной организации — ООО "Хрипунов и К". Данная мера связана со строительством путепровода в рамках реконструкции ул. Ташкентской.

По информации областного Минтранса, реконструкция автомобильной дороги по ул. Ташкентской проводится на участке от Московского шоссе (больница им. Середавина) до пересечения ул. Солнечной и ул. Димитрова. Общая протяженность объекта — 2,9 км. Стоимость контракта — 788 млн рублей. Завершение работ — ноябрь 2017 года.

На пересечении улиц Ташкентской и Демократической предусмотрено строительство автомобильного путепровода протяженностью 90 м с шириной проезжей части 15 м. Ул. Ташкентская пройдет верхним уровнем, что позволит разделить транспортные потоки и избежать автомобильных заторов и пробок.

Реконструированный участок соединит между собой две основные городские магистрали — Московское шоссе и ул. Демократическую, которая является продолжением ул. Ново-Садовой. Кроме того, будет улучшена транспортная доступность ул. Солнечной, в районе которой активно ведется жилищное строительство — здесь открывается новое транспортное направление, на месте которого ранее был тупик.

После реконструкции ул. Ташкентская будет иметь две отдельные двухполосные проезжие части с разделительной полосой, ширина которой будет доходить до 12 м. Внутри разделительной полосы в районе больницы им. Середавина будет обустроен сквер для пешеходов. Проектом предусмотрено строительство пешеходных тротуаров шириной от 2,5 до 3,5 м, велодорожек, парковок, благоустройство территории, устройство наружного освещения.

Реконструкция ул. Ташкентской разбита на три этапа.

Первый — строительство двухкилометровой дороги от Московского шоссе до путепровода. Второй этап — строительство дороги протяженностью почти в километр от ул. Демократической до пересечения улиц Солнечной и Димитрова. Третий этап — строительство путепровода.

Как рассказал директор по строительству автомобильных дорог ООО "Хрипунов и К" Дмитрий Тумаев, первый этап практически закончен — построена новая дорога с двумя проезжими частями по 8 м шириной, на ней уже уложен нижний слой асфальта. Сейчас дорога закрыта для движения. Финишный слой и разметку сделают ближе к сдаче объекта. Новый сквер вдоль больницы им. Середавина имеет протяженность 900 м — до Гранитного переулка — затем проезжие части сходятся в одну. В районе больницы идут работы по устройству аллеи и тротуарных зон.

Второй этап (от путепровода до ул. Димитрова) имеет протяженность 900 м. Он будет заасфальтирован до конца июля. Сейчас половина участка готова в нижних слоях дорожной одежды, его асфальтирование начнется на этой неделе. Ширина четырехполосной дороги составит 13 м — по две полосы движения в каждую сторону.

Работы ведутся в графике, на всем объекте задействовано более 200 рабочих и более сотни единиц техники.

Ключевым объектом реконструкции ул. Ташкентской является строительство путепровода, рассчитанного на движение всех видов наземного транспорта. Сооружение включает четыре опоры и три пролетных строения.

Как сообщил мастер строительно-монтажных работ компании "Гипростроймост" Антон Бизяев, первая и вторая опоры полностью готовы, четвертая — на завершающей стадии. Сейчас идет подготовка к бурению скважин под третью опору. Для ее строительства на следующей неделе будет введена временная схема движения по ул. Демократической сроком на два месяца.

Как отметил подрядчик, это не повлияет на динамику дорожного движения. Для выезда из города по ул. Демократической, в нескольких метрах от основного шоссе будет сделана объездная двухполосная дорога протяженностью 130 м. Въезд в город при этом будет осуществляться по левой стороне основной дороги. То есть для автомобилистов привычный маршрут не изменится — останется по две полосы в каждую сторону.

Над опорами будущего путепровода проходит линия электропередач, которую необходимо переместить. При этом отключения потребителей от электричества не будет: разрабатываются резервные схемы электропитания, и, как заверил подрядчик, без света никто не останется.