Александр Котляр покинул пост гендиректора тольяттинского ОАО "ПО КХ"

Александр Котляр в начале этой недели покинул пост генерального директора тольяттинского ОАО "ПО КХ", сообщает "Самарское обозрение". Это одно из крупнейших предприятий города, учредителем которого выступает муниципалитет.

"Ожидалось, что Александр Котляр уйдет вместе с экс-мэром Сергеем Андреевым, на которого он имел большое влияние. Однако это случилось не сразу. Более того, новый глава Тольятти Сергей Анташев не стал спешить с выводом информации о кадровых перестановках в публичную плоскость", — пишет издание.

Новым директором предприятия назначен Владимир Орехов. Известно, что ранее он работал заместителем технического директора по эксплуатации ОАО "ТЕВИС", выходцем из которого является и Сергей Анташев.

С 2013 года до апреля 2014 года Орехов занимал пост генерального директора ООО "Тепловые системы" в Жигулевске, а в последнее время имел некое отношение к ООО "Волжские коммунальные системы".

"Александр Котляр прежде был известен в основном своим доминированием на рынке наружной рекламы. Даже после его назначения на пост гендиректора муниципальной компании он продолжал и продолжает оставаться учредителем во многих коммерческих структурах, в том числе ООО "Ректол" и ООО "ТК "Ронто", которые играли заметную роль на рынке наружной рекламы не только Тольятти, но также Самары и Новокуйбышевска", — напоминает "Самарское обозрение".