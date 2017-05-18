Компания Алексея Неустроева выкупила активы свинокомплекса "Доминант" за 121,3 млн рублей

Структуры холдинга "Аликор" выкупили с торгов активы принадлежавшего ему ранее свинокомплекса "Доминант" в Красноармейском районе Самарской области, пишет "Самарское обозрение".

Оператором свинокомплекса "Доминант" в п. Кировский Красноармейского района области выступало ООО "Промышленный агросоюз". Всего в строительство свинокомлекса, начатое в 2006 г., "Аликор" инвестировал порядка 1 млрд рублей.

Как и большинство структур "Аликора", "ПА" не смог расплатиться по кредитным обязательствам. В 2009 г. недостроенный свинокомплекс был передан Алексеем Неустроевым Россельхозбанку в счет погашения взятых кредитов, после чего актив перешел на баланс ООО "Доминант", контрольный пакет которого принадлежал структурам РСХБ.

Как пишет издание, спустя год "Промышленный агросоюз" пошел по пути банкротства. По аналогичному сценарию развивалась ситуация и с другими активами "Аликора" — земельным банком, мощностями хранения сельхозпродукции и комбикормовым заводом.

Позднее Неустроев инициировал возврат переданных банку активов на баланс банкротящихся фирм "Аликора", у руля которых стояли лояльные бизнесмену управляющие. В 2014 г. Неустроеву удалось вернуть активы "Доминанта" на баланс "ПА", после чего стартовал процесс их продажи. На торгах было сформировано шесть лотов — недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства, смонтированное и установленное) оборудование, дебиторская задолженность и финансовые вложения.

С марта по май 2017 г. в ходе публичного предложения управляющий "ПА" Александр Майданов принимал заявки на участие в торгах. Причем структуры РСХБ пытались заблокировать проведение торгов, ссылаясь на то, что активы в итоге будут проданы по заниженной цене. Представители банка пытались в судебном порядке изменить условия торгов, но без особого успеха. В конечном счете ситуация развивалась именно так, как и опасались оппоненты Неустроева.

По информации "Самарского обозрения", 10 мая 2017 г. официально подведены итоги торгов. При начальной цене имущественного комплекса в 1,4 млрд руб. он ушел с молотка за 121,395 млн рублей. Покупателем по всем лотам выступило ООО "Интер-Импекс". Владельцами компании выступают Алексей Неустроев (40%), и лояльные ему менеджеры Александр Ситкин (40%) и Евгений Афанасьев (20%).