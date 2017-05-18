Самарская продуктовая сеть "Главпродукт" прекратила существование

Сеть "Главпродукт" ужалась до одного магазина, закрыв три из пяти точек продаж и готовя к закрытию четвертую, пишет "Самарское обозрение".

Ритейловый проект "Главпродукт" создан бизнесменами Александром Литвинским и Давыдом Шнайдером в начале 2000-х годов. Сеть включала пять продуктовых супермаркетов, рассчитанных на покупателей с доходами выше среднего. По информации издания, сеть связывало лишь общее название, а операторами магазинов выступали различные компании с непрозрачной структурой собственности.

"Главпродукт" расширялся в период активного развития регионального продуктового ритейла, где местные игроки занимали лидирующие позиции. Ситуация кардинально начала меняться в результате региональной экспансии федеральных сетей, и прежде всего X5 Retail Group и "Магнит", которые благодаря своим масштабам могли предлагать более низкие цены, нежели небольшие региональные ритейлеры. Это способствовало перераспределению покупательского потока в пользу федералов. Регионалы же постепенно покидали рынок, продавая бизнес тем же федералам или просто закрывая магазины.

В регионе уже исчезли сети "Посадский", "Остап", "Любимый", "Атлант". "Главпродукт" оставался одной из последних местных сетей. Кроме них на рынке работают только самарская "Пчелка" и тольяттинский "Пеликан". Постепенно сжимался и "Главпродукт". Первым закрылся магазин на пр. Ленина, а вслед за ним на ул. Брошевского. По информации "СО", весной этого года прекратил работу "Главпродукт" на Молодогвардейской и в ближайшее время закроется точка в ТЦ "Маяк". Таким образом, "Главпродукты" ужались до одного магазина в ТЦ "Вавилон", перестав быть сетью.Изменения в сети сопровождались перестановками в структуре ее собственников.

Бенефициар "Главпродукта" Александр Литвинский отрицает свою связь с закрывшимися магазинами. Бизнесмен сообщил "СО", что имеет отношение только к супермаркету в торговом центре "Вавилон".

"Главпродукт" не является сетью. У каждого магазина свой собственник. И если он принял решение закрыть магазин, то это его право. По моему мнению, остальные супермаркеты "Главпродукт" закрылись из-за отсутствия покупателей. У нас на каждом шагу открывается "Пятерочка". Естественно, часть покупателей уходит туда. Наш магазин в ТЦ "Вавилон" работает, и закрывать его никто не собирается", — отметил Литвинский.

По мнению директора ООО "Грин Трейд" Виталия Фомичева, магазины "Главпродукта" не смогли продолжить существования из-за недостаточной рентабельности. "На нее сейчас сильно влияют федеральные дискаунтеры "Магнит" и "Пятерочка". Например, на ул. Брошевского "Главпродукт" и "Пятерочка" располагались практически по соседству друг с другом. "Главпродукт" открылся первым. После появления рядом "федерала" самарский супермаркет долго не прожил. Эти два ритейлера работают для разных покупателей, но тем не менее основной ассортимент там и там — продукты ежедневного спроса. Сейчас даже покупатели с высоким достатком переходят в "Магниты" и "Пятерочки". Всех местных ритейлеров "душат" крупные торговые сети. По этой же причине уходили и другие самарские сети, которые вначале стремительно развивались", — заявил "СО" Фомичев.