В связи с гибелью в Пензенской области самарского пилота возбуждено уголовное дело

В среду, 17 мая, стало известно, что пилотом разбившегося 16 мая в Пензенской области самолета "Бекас Х-32" был 49-летний житель Самарской области, который скончался от травм на месте происшествия, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК РФ.
По данным следственного ведомства, самолет упал примерно в 11:40 вблизи автодороги Башмаково -Земетчино в районе с. Матчерка Земетчинского района Пензенской области.
По предварительным данным следствия, пилот на воздушном судне производил авиационно-химические работы по опылению полей. В полете воздушное судно зацепило высоковольтные провода, в результате чего произошло его падение на землю.
Пилот получил серьезные травмы и скончался. На место происшествия выезжала следственно оперативная группа. Предварительно известно, что погибший житель Самарской области был нанятым пилотом коммерческой организации.
В приволжском СУ на транспорте СК РФ так же сообщили, что в этот же день 16 мая в связи с трагедией было возбуждено уголовное дело. Его квалифицировали по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта повлекшее по неосторожности смерть человека") Сейчас следствие продолжается.
По данным Приволжского СУ на транспорте СК РФ также установлено, что собственником воздушного судна является ООО "Союз-Агро".
"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, — сообщили в следственном ведомстве. — Допрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства, готовится к назначению ряд экспертиз. Следователями и криминалистами Приволжского СУТ произведен осмотр места происшествия. В ближайшее время ожидается прибытие специалистов Межгосударственного авиационного комитета. Рассматриваются следующие версии случившегося: технические неисправности воздушного судна, ошибка пилота, некачественное топливо. Ведется расследование".
Последние комментарии
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.
А сами родители почему скорую не вызвали?
Что это за такой сотрудник дает такую информацию,которой не владеет? ) Это происшествие случилось в воскресенье 09 апреля, и плановый вылет рейса должен был быть в 8-55!
Недавно лежали в больнице Семашко, в целом норм. Нас положили в палату с ремонтом, врачи к нам нормально относились, вылечили. А вот до этого лежали в инфекционке в больнице №5. Вот там просто жесть! Сначала спали вдвоем с ребенком на одной койке в палате, где 10 человек. В палате не то что ремонт... а буквально куски стены вываливаются. Потом перевели нас в платную палату - там тоже ремонта не было с советских времен. Но это - ерунда по сравнению с тем, что в палате были холодные батареи. Плюс палата угловая. А у ребенка был бронхит. Сутки провели в палате, в "леднике", я в итоге простыла. После жалобы заведующей нам предложили оставлять обогреватель включенным на ночь. А там проводка старая, розетка из стены вываливается... Потом пришел ремонтник, потрогал батареи, сказал, что "тепло не доходит" и исчез. Короче после моих нескольких жалоб "выше" нас перевели в другую палату. Там мы лежали одни, а потом нас объединили с ребенком с другой инфекцией - его рвало. Так мы подцепили новую инфекцию и отправились уже в Семашко.