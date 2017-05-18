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Россельхозбанк предоставил 63 млрд рублей льготных кредитов

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По состоянию на 1 мая 2017 года объем кредитов, предоставленных Россельхозбанком в рамках механизма льготного кредитования предприятий АПК, составил 63 млрд рублей. У более 1,5 тысячи клиентов банка из 66 регионов Российской Федерации теперь отсутствует необходимость проходить сложные процедуры получения субсидий и извлекать средства из оборота — финансирование предоставлено им по ставке не выше 5% годовых.

Основная часть льготных кредитов направлена на проведение сезонных работ, что способствовало качественной подготовке аграриев к весенней посевной кампании.

Являясь ключевым банком — участником нового механизма, Россельхозбанк обеспечивает по нему основной объем кредитования. В настоящее время на согласовании в Минсельхозе России находятся заявки клиентов банка на общую сумму еще порядка 6 млрд рублей.

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