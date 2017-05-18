Россельхозбанк предоставил 63 млрд рублей льготных кредитов

По состоянию на 1 мая 2017 года объем кредитов, предоставленных Россельхозбанком в рамках механизма льготного кредитования предприятий АПК, составил 63 млрд рублей. У более 1,5 тысячи клиентов банка из 66 регионов Российской Федерации теперь отсутствует необходимость проходить сложные процедуры получения субсидий и извлекать средства из оборота — финансирование предоставлено им по ставке не выше 5% годовых.
Основная часть льготных кредитов направлена на проведение сезонных работ, что способствовало качественной подготовке аграриев к весенней посевной кампании.
Являясь ключевым банком — участником нового механизма, Россельхозбанк обеспечивает по нему основной объем кредитования. В настоящее время на согласовании в Минсельхозе России находятся заявки клиентов банка на общую сумму еще порядка 6 млрд рублей.
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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.