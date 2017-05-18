В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением Всероссийского полумарафона "Забег"

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением первого Всероссийского полумарафона "Забег" на территории Самары будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах, сообщает городская мэрия.

С 07:00 до 14:30 в воскресенье, 21 мая, нельзя будет проехать:

по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновская;

по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;

по ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;

по ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская.

Также с 20:00 субботы, 20 мая, до 14:30 воскресенья, 21 мая, будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:

по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновская;

по ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;

по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейской.

Кроме того, как сообщает департамент транспорта администрации Самары, будет временно изменена схема движения общественного транспорта.

Автобусные маршруты № 61, 247, 261 проследуют в объезд по пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская. Маршрут № 11 будет курсировать по ул. Венцека, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул. Вилоновская, ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовая.

Мэрия обращает внимание граждан на необходимость учитывать временные ограничения и заранее планировать маршрут следования.