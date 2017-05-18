В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением Всероссийского полумарафона "Забег"

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением первого Всероссийского полумарафона "Забег" на территории Самары будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах, сообщает городская мэрия.
С 07:00 до 14:30 в воскресенье, 21 мая, нельзя будет проехать:
- по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновская;
- по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;
- по ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;
- по ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская.
Также с 20:00 субботы, 20 мая, до 14:30 воскресенья, 21 мая, будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:
- по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновская;
- по ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;
- по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейской.
Кроме того, как сообщает департамент транспорта администрации Самары, будет временно изменена схема движения общественного транспорта.
Автобусные маршруты № 61, 247, 261 проследуют в объезд по пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская. Маршрут № 11 будет курсировать по ул. Венцека, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул. Вилоновская, ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовая.
Мэрия обращает внимание граждан на необходимость учитывать временные ограничения и заранее планировать маршрут следования.
Последние комментарии
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!