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Пожары Происшествия

В Самаре на 6-й Просеке горел торговый павильон

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 мая, в 8:36 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании торгового павильона на 6-й Просеке в Промышленном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила пять кв. м. В его тушении участвовали семь человек, которые использовали две единицы техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 8:46, а уже через минуту пожар был полностью ликвидирован.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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