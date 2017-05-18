В Самаре на 6-й Просеке горел торговый павильон

В четверг, 18 мая, в 8:36 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании торгового павильона на 6-й Просеке в Промышленном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила пять кв. м. В его тушении участвовали семь человек, которые использовали две единицы техники.
Очаг возгорания удалось локализовать в 8:46, а уже через минуту пожар был полностью ликвидирован.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора