В Самаре на 6-й Просеке горел торговый павильон

В четверг, 18 мая, в 8:36 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании торгового павильона на 6-й Просеке в Промышленном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила пять кв. м. В его тушении участвовали семь человек, которые использовали две единицы техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 8:46, а уже через минуту пожар был полностью ликвидирован.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.